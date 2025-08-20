Chocobos in Monster Hunter Wilds: Capcom enthüllt Kooperation mit Final Fantasy XIV

Kooperationen in „Monster Hunter“-Spielen sind nichts Ungewöhnliches – ebenso wenig wie die Kooperation zwischen Monster Hunter und Final Fantasy XIV. Bereits in Monster Hunter World tauchte ein Behemoth auf, der Jägerinnen und Jäger ins Schwitzen brachte. Wer das brachiale Monster besiegte, erhielt das Drachen Alpha Armor Set und eine beeindruckende Insektenglefe.

Mit dem für Ende September geplanten Titel-Update 3 für Monster Hunter Wilds dürfen sich Fans erneut über eine Kooperation zwischen Monster Hunter und Final Fantasy XIV freuen. Neben einer Vielzahl weiterer Kooperationsinhalte, die noch bekannt gegeben werden, sind auf jeden Fall Chocobos und Kaktoren dabei. Auf den Chocobos kann sogar geritten werden.

Des Weiteren wird mit Omega Planetes ein zusätzliches Monster hinzugefügt. Das Omega-Modell trägt nach offiziellen Informationen einen neuen Namen im Verbotenen Land, welches es eindeutig von den anderen unterscheidet.

Umgekehrt dürfen sich Spielerinnen und Spieler von Final Fantasy XIV auf Inhalte aus Monster Hunter Wilds. Anfang Oktober erscheint unter anderem der Wächter-Arkveld. Zusätzlich gelangen auch die Reittiere „Saikrii“ in die Welt von Final Fantasy XIV. Weitere Informationen zu dieser Kooperation sollen noch folgen.

Monster Hunter Wilds x Final Fantasy XIV

Final Fantasy XIV x Monster Hunter Wilds

via RPG Site, Bildmaterial: Monster Hunter Wilds, Capcom