Der Xbox-Handheld bekommt einen Termin und hat viele weitere Details für euch

Handheld-Fans aufgepasst: Asus und Microsoft bringen die ROG Xbox Ally und der ROG Xbox Ally X bereits in weniger als zwei Monaten auf den Markt – am 16. Oktober, um genau zu sein. Mit der Partnerschaft begibt sich Microsoft auf ungewohntes Territorium, denn erstmals gibt es unter der Xbox-Marke einen Handheld, der auf Windows 11 basiert und dementsprechend auch ausschließlich PC-Spiele abspielt.

Nativ unterstützt werden dabei die Storefronts von Xbox und Battle.net, aber auch die Storefronts von Steam, Epic Game Store, die EA App, Ubisoft Connect und GOG Galaxy können installiert werden und werden in das neue Frontend nahtlos integriert. Außerdem können Spiele über den Edge Browser gestreamt werden. So soll auch auf dem auf Windows 11 basierenden Gerät ein Konsolen-Feeling aufkommen.

Die Hintergrundaktivitäten werden während des Zockens minimiert und nicht essenzielle Aufgaben zurückgestellt, sodass im Hintergrund keine unnötigen Systemressourcen verschwendet werden. An speziellen Gaming-Tools stehen die in den letzten Monaten deutlich verbesserte Game Bar sowie die Armoury Crate SE von Asus ROG bereit.

Die Hardware der ROG Xbox Handhelds

Die zwei Geräte haben dabei einen unterschiedlichen Fokus: Der AMD Ryzen Z2 A-Prozessor in der Xbox Ally sorgt für ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Leistung und Stromverbrauch, um die Akkulaufzeit zu maximieren und wird sich bei der Spieleleistung voraussichtlich etwas über dem Steam Deck einsortieren.

Der AMD Ryzen AI Z2 Extreme-Prozessor in der Xbox Ally X bietet dagegen beste Leistung und visuelle Einstellungen. Sie bietet 1 TB Speicherplatz, 24 GB Hochgeschwindigkeits-RAM, einen 80-Wh-Akku sowie Impulstrigger für ein noch intensiveres Spielerlebnis. An einem zusätzlichen Dock für das Gerät wird bereits gearbeitet, um die Spiele auf den großen TV zu bringen.

Die KI-Funktionen des Prozessors beinhalten eine automatische Superauflösung (Auto SR), die das Bild automatisch je nach Systemleistung skaliert. Die Highlight-Reels speichern automatisch kurze Wiederholungsclips aus deinen Spielen, die du mit Freunden oder in sozialen Netzwerken teilen kannst.

Eine bereits vom Steam Deck erweiterte Shader-Bereitstellung soll dafür sorgen, dass die Spiel-Shader während des Downloads vorab geladen werden. Das sorgt für einen schnelleren Spielstart, weniger Ruckler, und weniger Akkuverbrauch.

Anpassungen am Xbox Store

Wer seine Spiele über den Xbox Store gekauft hat, kann dank Xbox Play Anywhere über 1.000 Spiele mit seinen PCs, der Xbox Ally, den Xbox-Konsolen sowie anderen Windows-Handhelds spielen. Die Fortschritte und Erfolge werden dabei automatisch synchronisiert. Damit die Spiele aus dem Xbox Store auf dem Xbox Ally reibungslos funktionieren, gibt es ein neues Handheld-Kompatibilitätsprogramm und neue KI-Funktionen.

Die Optimierungen werden dabei gemeinsam mit Spielestudios vorgenommen, sodass keine Anpassungen mehr in den Spieleeinstellungen nötig sind. Badges wie „Für Handheld optimiert” oder „Größtenteils kompatibel” zeigen dabei an, wie gut sie Spiele auf dem Xbox Ally laufen. Auch die „Windows Performance Fit“-Anzeige gibt eine erste Einschätzung, wie gut das Spiel laufen wird.

Weitere Informationen zu Preisen und Vorbestellungen folgen in den kommenden Wochen. Die ROG Xbox Ally Handhelds werden ab dem 16. Oktober erhältlich sein.

Zwei Videos zum ROG Xbox Ally:

via Xbox, Bildmaterial: Xbox