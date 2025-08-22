Acclaim spannt Retro-Fans auf die Folter: Kult-Publisher teasert großspurig sein Comeback

1987 von drei ehemaligen Activision-Mitarbeitern gegründet, wurde Acclaim für einen stetigen Strom von Spielen auf Basis beliebter IPs bekannt, bevor das Unternehmen am 1. September 2004 Insolvenz anmeldete. Im März meldete sich Acclaim nach 20 Jahren zurück.

Mit einem ersten Teaser-Video spannt man Retro-Fans auf die Folter. „Get ready for big news coming from Acclaim“, heißt es. Das Video ist wenig aussagekräftig und lässt keinerlei Rückschlüsse zu. Die neue Ära will man in der kommenden Woche einleiten.

Der PR-Text dazu: durchaus großspurig. „Der legendäre Name der Videospielbranche kehrt zurück. Neue Welten, mutige Ideen und die nächste Welle unvergesslicher Spiele. Von atemberaubender Action bis hin zu unvergesslichen Geschichten – Acclaim entwickelt ein Line-up, das Ihr Spielerlebnis neu definieren wird. Das ist erst der Anfang.“

Acclaim war damals vor allem für lizenzierte Spiele bekannt und stellte als Ziel der Neugründung auf, „sein beliebtes Portfolio klassischer geistiger Eigentumsrechte, an dem Millionen von Spielern jahrelang Freude hatten, wiederzubeleben und zu revitalisieren“.

Acclaim folgt dem Beispiel von Infogrames. Ursprünglich in den 80er- und 90er-Jahren bekannt für die Veröffentlichung vieler beliebter Spiele, wurde der Publisher erst Anfang 2024 von Atari wieder ins Leben gerufen – wir berichteten.

Das Teaser-Video:

Bildmaterial: Acclaim