Acclaim spannt Retro-Fans auf die Folter: Kult-Publisher teasert großspurig sein Comeback

1987 von drei ehemaligen Activision-Mitarbeitern gegründet, wurde Acclaim für einen stetigen Strom von Spielen auf Basis beliebter IPs bekannt, bevor das Unternehmen am 1. September 2004 Insolvenz anmeldete. Im März meldete sich Acclaim nach 20 Jahren zurück.
Mit einem ersten Teaser-Video spannt man Retro-Fans auf die Folter. „Get ready for big news coming from Acclaim“, heißt es. Das Video ist wenig aussagekräftig und lässt keinerlei Rückschlüsse zu. Die neue Ära will man in der kommenden Woche einleiten.
Der PR-Text dazu: durchaus großspurig. „Der legendäre Name der Videospielbranche kehrt zurück. Neue Welten, mutige Ideen und die nächste Welle unvergesslicher Spiele. Von atemberaubender Action bis hin zu unvergesslichen Geschichten – Acclaim entwickelt ein Line-up, das Ihr Spielerlebnis neu definieren wird. Das ist erst der Anfang.“
Acclaim war damals vor allem für lizenzierte Spiele bekannt und stellte als Ziel der Neugründung auf, „sein beliebtes Portfolio klassischer geistiger Eigentumsrechte, an dem Millionen von Spielern jahrelang Freude hatten, wiederzubeleben und zu revitalisieren“.
Acclaim folgt dem Beispiel von Infogrames. Ursprünglich in den 80er- und 90er-Jahren bekannt für die Veröffentlichung vieler beliebter Spiele, wurde der Publisher erst Anfang 2024 von Atari wieder ins Leben gerufen – wir berichteten.
Das Teaser-Video:
Bildmaterial: Acclaim
3 Kommentare
Wenn Acclaim zurückkehrt, wäre es nice, wenn sie das mit mit gänzlich neuen IP's tun, denn seien wir mal ehrlich ihr, die 14 IPs die dieser Entwickler besaß noch zu Zeiten als man nicht bankrott ging, waren alles Müll und letztendlich mit schuld dran dass Acclaim überhaupt bankrott gegangen ist.
Nichts dieser Spiele hatte hochgradiges Format...
Chronicles of Spellborn, Kogamu, BOTS!, 9Dragons, 2Moons, Ponystars (lol) Dance Online, My Diva Doll, Prize Potato, Tribal Nations, RockFree, Knights Blood, Muniz Online, Top Secret
Wie man sehen kann ,kein einziges dieser Spiele hatte irgend einen großen Erfolg, dass es überhaupt Fortsetzungen gab, wie das üblich ist bei eben erfolgreichen Spielen von denen die Leute mehr sehen wollen
Was Acclaim braucht, um nicht wieder mit Bankrott in der Versenkung zu landen, ist eine klare Ausrichtung, was für eine Art Spielentwickler man sein will und worauf man sich fokussieren will und dann für diesen Fokus sich erstmal 2-3 starke gute IP's erschaffen, die auch das Potential besitzen zu guten kräftigen Zugpferden zu werden, die das Unternehmen tragen wie geschnitten Brot...
Siehe Capcom mit IPs wie Resident Evil, Monster Hunter und Street Fighter ..siehe Square Enix mit Final Fantasy und Dragon Quest
Das meiste dieser 14 Spiele waren alles irgendwelche bunt gemischten MMO-Spiele in allen möglichen Genres, man konnte bei Acclaim also nie wirklich irgend eine klare Linie erkennen
ähm... ich glaube du hast dir den falschen Wikipedia Eintrag durchgelesen^^ Acclaim ist für Spielereihen wie Turok, Burnout und einige Wrestling Spiele am meisten bekannt. Und auch einige fragwürdige Tony Hawk Kopien mit BMX oder Inlinern anstelle von Skateboards
Was du meinst ist die Online Seite, die sich einfach den Namen Acclaim gekrallt und benutzt hat, als Acclaim Bankrott ging.
Daher brauchste dir auch keine Sorgen machen, dass sie nur ihre alten IPs wiederbringen. Diese sind seit damals bei verschiedensten Unternehmen untergekommen, wie man bei Turok und Burnout wohl am besten sehen kann^^
Dazu betonte man auch, dass man Indies fokussiert unterstützen und publishen möchte. Aber ich meine man meinte auch, dass man durchaus auch alte Sachen wiederaufleben lassen möchte, falls man überhaupt noch was besitzt oder zurückkaufen konnte. Sprich man zielt wohl eine gute Balance aus alt und neu an, wobei ich davon ausgehe, dass das neue Oberhand halten wird. Und das ist denke ich auch genau der richtige Weg. Da aktuell die Indies auch immer mehr die AA Sektion abzulösen scheint, ist der Fokus auch nicht verkehrt. Ich glaube die Spiele, die Acclaim damals publishte waren auch generell eher im AA Sektor angesiedelt. Gab halt schon ziemlich Parallelen zu THQ, wie ich finde, weshalb ich es so genial finde, dass Acclaim nun wieder auftaucht, während Nordic Games zumindest den Namen THQ in Ehren hält bzw. versucht es in Ehren zu halten^^
Freue mich jedenfalls sehr auf die Ankündigung/en nächste Woche. Ich verbinde wirklich viele schöne Kindheitserinnerungen mit Acclaim
Sicher werden sie wieder ein paar Mary-Kate & Ashley-Spiele machen.