Wuthering Waves bietet mit Update 2.6 neuen Content und sinnvolle Neuerungen

Das große „Version 2.6“-Update von Wuthering Waves mit dem Titel „By Sun’s Scourge, By Moon’s Revelation“ erscheint am 28. August 2025. Im Zentrum stehen dabei zwei neue Hauptquests: „By Sun’s Burning Hand“ und „By Moon’s Fated Light“. Außerdem kommt die neue Region „Sanguis Plateaus“ ins Spiel, die mit besonderen Events und einer eigenen Erkundungsmechanik aufwartet.

Fans dürfen sich auf neue Echoes wie „The False Sovereign“, „Lady of the Sea“ und „Corrosaurus“ sowie neue Resonatoren freuen. Die beiden neuen Waffenserien, darunter „Thunderflare Dominion“ und „Moongazer’s Sigil“. Sie setzen gezielt auf die individuellen Stärken der neuen Charaktere und sind über verschiedene Convene-Phasen sowie den Pioneer Podcast’s Insider Channel erhältlich.

Ebenso werden zusätzliche taktische Herausforderungen wie „Tactical Hologram: Lady of the Sea“ und zahlreiche Events eingeführt, darunter Erkundungsevents, Foto-Events, der Tower-Defense-Modus Tacet Discord, Puzzle-Herausforderungen und Login-Boni. Das neue System rund um „Sonata Effects“ bietet Fans innovative Buff-Kombinationen und spielentscheidende Synergieeffekte, etwa eine wiederholbare Schild- und Schadenssteigerung („Crown of Valor“) oder Bonusschaden über Echo Skills („Law of Harmony“).

Viele Fans dürften sich außerdem über eine Änderung der Flugfunktion freuen: Ab sofort können Fans direkt auf freiem Gelände abheben, ohne erst erhöhtes Terrain suchen zu müssen. Das Flug-Feature wird für Jinzhou und Black Shores verfügbar sein. Damit hört Entwickler Kuro Games auf die Bitten der Community.

Auch das Interface, die Erkundung und die Belohnungsverwaltung wurden weiter optimiert. Neue Shortcut-Funktionen am PC, eine überarbeitete Galerie mit Waffenübersicht und eine Ein-Klick-Sammeloption für Rewards sollen für mehr Komfort sorgen. Zusätzlich wurde die Grafik-Performance verbessert, neue Grafikfeatures wie DLSS 4 werden unterstützt.

Der neue Trailer:

via Gematsu, Eurogamer, Bildmaterial: Wuthering Waves, Kuro Games