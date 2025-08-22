Pokémon kann auch gruselig: Fliegentod-Pokémon erhält eine neue Mega-Entwicklung

In Pokémon-Legenden: Z-A erwartet euch nicht nur ein neues Abenteuer mit den Taschenmonstern in Illumina City, wo Trainer auf starke wilde Pokémon treffen. Es erwarten euch ebenfalls Mega-Entwicklungen.

Ein Pokémon, welches eine Mega-Entwicklung neu erhalten wird, ist Sarzenia. Mega-Sarzenia wird die Typen Pflanze und Gift erhalten und besticht durch einen massiven, angeschwollenen Körper, der überraschend einschüchternd aussieht.

Wie Mega-Sarzenia als Fliegentod-Pokémon durch die Gegend hüpft und die Gegner mit der eigenen Säure angreift, könnt ihr in der nachfolgenden Ankündigung anschauen. Vielleicht riecht ihr auch den schwindelerregend süßen Duft der Säure.

Am 16. Oktober 2025 erscheint das neue Pokémon-Abenteuer für Switch und Switch 2. Der Nintendo Store bietet jetzt Vorbestellerboni und Merchandise* zum Spiel an. Für eure Vorbestellung der digitalen oder physischen Version erhaltet ihr im Nintendo Store eine Partner-Pokémon-Figur. Ihr findet das Spiel darüber hinaus unter anderem bei Amazon*.

Mega-Sarzenia im Video:

via The Pokémon Company, Bildmaterial: Pokémon-Legenden: Z-A, The Pokémon Company, Nintendo, Game Freak