Bethesda überrascht mit der nächsten AAA-Portierung für Switch 2 bei der Opening Night Live

Fast drei Monate ist die Nintendo Switch 2 nun auf dem Markt erhältlich. Die bisherigen Verkaufszahlen sprechen für sich und deuten auf eine große und erfolgreiche Zukunft für die Konsole. Maßgeblich entscheidend dafür sind am Ende des Tages immer die Spiele.

Das sind nicht nur die Nintendo-Eigenproduktionen. Auch Titel von Drittanbietern können ein ausschlaggebendes Verkaufsargument sein. Wie so oft fängt man dabei erstmal mit den Spielen an, die es schon gibt. Cyberpunk 2077, Elden Ring: Tarnished Edition und Final Fantasy VII Remake sind einige der prominentesten, bereits offiziellen Vertreter. Aber Moment – Bethesda portiert ein Spiel?

Tatsächlich hat man sich für die Opening Night Live auf der Gamescom dieses Jahr etwas anderes einfallen lassen – etwas, womit womöglich kaum einer gerechnet hat. Gerüchte um „Switch 2“-Portierungen gibt es viele, aber Indiana Jones und der Große Kreis gehörte bisher eher nicht dazu.

Doch das Spiel wird tatsächlich 2026 auf Nintendo Switch 2 erscheinen. Während der Liveshow gab es einen neuen Trailer zum kommenden DLC „Der Orden der Riesen“, welcher zugleich am Ende ganz groß das „Nintendo Switch 2“-Logo einblendete. Habt ihr mit einer solchen Ankündigung gerechnet?

Bevor die „Switch 2“-Version 2026 erscheint, ist am 4. September erstmal der „Der Orden der Riesen“-DLC an der Reihe. „Taucht ab in die düstere Unterwelt Roms und fördert die verlorenen Legenden des Nephilim-Ordens zu Tage – des Stammes von Riesen, den man aus dem Hauptspiel kennt“, führt Bethesda ein. Im offiziellen Blog erfahrt ihr mehr.

Der Trailer:

Bildmaterial: Indiana Jones und der Große Kreis, Bethesda, MachineGames