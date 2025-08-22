Das erste Wuxia-RPG mit offener Spielwelt: Where Winds Meet hat endlich einen Termin

Der finale Beta-Test verlief offenbar reibungslos. Everstone Studio hat die Gamescom 2025 genutzt, um öffentlichkeitswirksam den konkreten Termin zu Where Winds Meet zu enthüllen. Das Wuxia-Action-RPG erscheint demnach am 14. November für PCs und PS5.

Where Winds Meet erhebt für sich den Anspruch, das weltweit erste, originale Wuxia-Open-World-Action-RPG“ zu sein. Es verbindet die Themen des Genres mit freier Erkundung und offener Spielwelt.

Angesiedelt im China des 10. Jahrhunderts zur Zeit der Fünf Dynastien und Zehn Königreiche, schlüpfen die Spielerinnen und Spieler in die Rolle eines Schwertmeisters, der in einer zerrissenen Welt seinen eigenen Weg sucht.

Die Spielwelt bietet über 20 unterschiedliche Regionen, die von der kaiserlichen Hauptstadt bis zu geheimnisvollen Märkten, Wüsten und Höhlen reichen. Mehr als 10.000 NPCs mit eigenen Persönlichkeiten und Reaktionen bevölkern diese Welt und sollen direkt auf die Entscheidungen der Spielenden reagieren. Je nach Handeln können sie zu Verbündeten oder zu Feinden werden.

Insgesamt stehen über 40 verschiedene „Martial Mystic Arts“ zur Verfügung, die sich nicht nur im Kampf einsetzen lassen, sondern auch für Erkundung und Rätsel eine Rolle spielen. Das Kampfsystem kombiniert klassische Kung-Fu-Techniken mit Martial-Arts-Elementen und soll euch euren individuellen Stil finden lassen. Dabei stehen auch unterschiedliche Schwierigkeitsgrade zur Verfügung.

Der neue Trailer:

