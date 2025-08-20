So will euch das neue Gacha-Game Arknights: Endfield bei der Gamescom begeistern

Auf der Gamescom Opening Night Live haben Publisher GRYPHLINE und Entwickler Mountain Contour einen neuen Trailer zum Free-to-Play-RPG Arknights: Endfield veröffentlicht. Auch auf der Gamescom selbst wird der neue Titel anspielbar sein – den Stand von GRYPHLINE findet ihr in Halle 8.1, Stand B021. Hier gibt es auch regelmäßige Bühnenevents und Cosplay-Termine.

Zudem gibt es eine Verlosung, für die ihr bestimmte Aufgaben erfüllen müsst. Wer alle vier Stempel erhält, kann einige Preise gewinnen. Die Top-Preise sind eine RTX 5080-Grafikkarte, eine Amazon-Geschenkkarte im Wert von 500 Euro und ein Arknights: Endfield Deluxe Merch Pack.

Dazu hat Publisher GRYPHLINE ihren neuesten Titel auch für die Abstimmung zum besten Mobile Game eingereicht. Hier steht Arknights: Endfield in Konkurrenz zu Stray Fawn, Genshin Impact, Love and Deepspace und Servant of the Lake.

Arknights: Endfield spielt in der Welt des äußerst erfolgreichen mobilen Tower-Defense-RPG-Hybrids Arknights, das seit seiner Veröffentlichung im Jahr 2020 über 100 Millionen Downloads verzeichnet. Das Spiel befindet sich derzeit in der Entwicklung für PS5, PCs und Mobilgeräte.

Der neue Trailer:

