Wenn ihr Zelda wie damals Secret of Mana im Koop spielen wollt, ist das vielleicht euer Spiel

Positive Concept Games und Publisher indie.io haben Shrine’s Legacy einen konkreten Termin spendiert. Das 16bit-RPG ist von der SNES-Ära inspiriert und wird von seinen Machern kurz als „Zelda als Koop-RPG“ beschrieben. Es ist allerdings auch für Einzelspieler konzipiert.

Inspiriert von der golden Ära der SNES-Zeit erscheint Shrine’s Legacy am 7. Oktober 2025 für Steam. „Mögen Sie Secret of Mana? Sind Sie ein Kenner von Illusion of Gaia oder Terranigma? Wie wäre es mit A Link to the Past? Setzt Shrine’s Legacy auf eure Wunschliste, wenn ihr es mögt“ wirbt man bei Twitter.

Spielerinnen und Spieler erkunden die Welt Ardemia, die von einer zurückkehrenden Bedrohung heimgesucht wird. Nur durch die Vereinigung des Schwerts des Schreins mit den Elementen der Magie gibt es eine Chance, das Böse aufzuhalten. Klar: der Dunkle Lord Aklor hat andere Pläne.

Spielerisch möchte Shrine’s Legacy eine komplexe Geschichte mit Echtzeitkämpfen und lohnenswerter Erkundung verbinden. Die beiden Charaktere ergänzen sich dabei. Rio setzt auf Nahkampfangriffe, die präzises Timing erfordern, während Reima mit einer Vielzahl an Zaubern unterstützt. Beide Fähigkeiten sind notwendig, um die Herausforderungen zu meistern. Einzelspieler können jederzeit zwischen den beiden Figuren wechseln oder gemeinsam mit einem Freund im Koop-Modus antreten, bei dem beide gleichzeitig auf einem Bildschirm spielen.

Entwickelt wurde Shrine’s Legacy von Positive Concept Games, einem Indie-Studio der zwei langjährigen Freunde Joseph Duke und Alan Gabbard. Alan, der Creative Director, entdeckte seine Liebe zur Spieleentwicklung, als er als Kind Final Fantasy IX spielte.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Shrine’s Legacy, indie.io, Positive Concept Games