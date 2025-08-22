Trails in the Sky 1st Chapter hält gute Nachrichten für Nintendo-Fans und Sammler bereit

Falcom mit ordentlich Output in der Gamescom-Woche: Das mit Spannung erwartete Trails in the Sky 1st Chapter erhält eine native „Switch 2“-Version, wie der Entwickler und Publisher GungHo mitteilen.

Gute Nachrichten für Sammler: Ein Upgrade der Switch auf die „Switch 2“-Version ist für einen symbolischen Dollar möglich. Denn dass eine mögliche „Switch 2“-Handelsversion eine Game Key Card wird, damit muss natürlich gerechnet werden. Die Switch-Version hingegen erscheint bestätigt „klassisch physisch“ und kann bei Amazon* schon vorbestellt werden.

Fans des Haptischen dürfen also auf die „alte“ Switch-Version setzen, wenn sie möchten. Das Upgrade enthält „Quality of Life“-Verbesserungen, eine höhere Auflösung und eine flüssigere Framerate. Weitere Details sollen folgen.

Darüber hinaus präsentiert man das neue Eröffnungsvideo und bietet allen, die derzeit nicht für Demos in Köln anstehen, eine mehr als angenehme Alternative: eine spielbare Demo für PS5 und Steam. Wann es die Demo auf die Nintendo-Konsolen schafft, ist leider nicht bekannt. Bestätigte Pläne dafür gibt es aber.

Ihr begleitet Estelle und Joshua auf ihrem Weg als Bracer. Sie nehmen in Abwesenheit von Vater Cassius einige Aufgaben in der Rolent-Region wahr, bevor seltsame Ereignisse ihren Lauf nehmen und sie die Wahrheit aufdecken wollen. Den Spielstand der Demo könnt ihr in die Vollversion übertragen.

Das neue Opening:

Bildmaterial: Trails in the Sky 1st Chapter, GungHo Online Entertainment, Falcom