Der Sekiro-Anime ist endlich mehr als ein Gerücht: „No Defeat“ startet bei Crunchyroll

Kadokawa, Crunchyroll, Qzil.la und ARCH haben die Anime-Adaption zum weltweit über 10 Millionen Mal verkauften Sekiro: Shadows Die Twice angekündigt. Die Serie trägt den Titel Sekiro: No Defeat und wird weltweit, bis auf einige lokale Ausnahmen wie Japan, exklusiv auf Crunchyroll zu sehen sein. Ein genauer Termin steht noch aus.

Die Handlung spielt in der Sengoku-Ära. Mit „großer Achtung vor dem Original“ erzählt der Anime die Geschichte des Spiels: „Ein blutiges Drama über Loyalität, angesiedelt in einer fantastischen Neuinterpretation des Japans der Sengoku-Ära.“ Der Anime soll sowohl langjährige Fans als auch diejenigen beeindrucken, die Sekiro zum ersten Mal entdecken.

Verantwortlich für die Serie sind Regisseur Kenichi Kutsuna, Drehbuchautor Takuya Satou und Charakterdesigner Takahiro Kishida. Produziert wird sie von ARCH und Qzil.la. Zur Sprecherbesetzung gehören unter anderem Daisuke Namikawa (Wolf), Miyuki Satou (Kuro) und Kenjiro Tsuda (Genichiro Ashina).

Regisseur Kenichi Kutsuna sagte: „Wir stellen uns der monumentalen Aufgabe, das atemberaubend schöne Sekiro: Shadows Die Twice als Anime zum Leben zu erwecken. Dabei fließt unsere gesamte künstlerische Vision und unsere Leidenschaft für visuelle Ästhetik in diese Produktion ein.“

„Sekiro: Shadows Die Twice ist ein Spiel, das für seine Präzision und Intensität bekannt ist, und diese Eigenschaften kommen in dieser Adaption wunderbar zur Geltung“, sagte Asa Suehira, Chief Content Officer bei Crunchyroll. „Wir freuen uns, Sekiro: No Defeat den Fans auf der ganzen Welt präsentieren zu können, und fühlen uns geehrt, gemeinsam mit Kadokawa, Qzil.la und ARCH diese ikonische Geschichte mithilfe des Mediums Anime zu erweitern.“

Der erste Trailer:

