„The Seven Deadly Sins“-Fans dürfen sich bald ins nächste Gaming-Abenteuer stürzen

Mit dem Manga von The Seven Deadly Sins ist dem Autor Nakaba Suzuki ein wahrer Erfolgshit gelungen. 55 Millionen verkaufte Einheiten weltweit sprechen für sich. Maßgeblich dazu beigetragen hat auch die Anime-Umsetzung, welche vier Staffeln umfasst. Ebenso wurden einige Specials und Filme veröffentlicht.

Videospielumsetzungen gehören bei so einem Erfolg natürlich dazu, wenn auch diese bisher eher von durchwachsener Begeisterung betroffen waren. Doch mit The Seven Deadly Sins: Origins will man ganz neue Maßstäbe in der Kategorie von Anime-Open-World-RPGs setzen.

In Genshin-Impact-Manier übernehmt ihr die Rolle von Prinz Tristan von Liones und erkundet die dynamische Open-World von Britannia. Und das schon sehr bald: Im Zuge der Gamescom 2025 haben Publisher Netmarble und Entwickler Netmarble F&C einen neuen Trailer veröffentlicht, der die mögliche Teilnahme an einer kommenden Closed-Beta ankündigt. Registrieren könnt ihr euch dafür auf der offiziellen Webseite.

Wann genau die Closed-Beta startet, ist noch nicht klar. Jedoch sollte dies schon sehr bald geschehen, denn nach wie vor ist die offizielle Veröffentlichung des Spiels noch in diesem Jahr für die PS5, PCs und Mobilgeräte geplant. Werdet ihr die Möglichkeit ergreifen und einen ersten Blick auf Britannia werfen?

Der neue Trailer:

Bildmaterial: The Seven Deadly Sins: Origin, Netmarble