Gruselt euch mit Grace Ashcroft und ersten Demo-Einblicken zu Resident Evil Requiem

Kurz vor Ende der Opening Night Live 2025 hatte Gastgeber Geoff Keighley mit einem neuen Trailer zu Resident Evil Requiem noch ein Ass im Ärmel. Das neue Videomaterial gibt euch einen Einblick in die dunkle Vergangenheit der Protagonistin Grace Ashcroft.

Gemeinsam mit ihrer Mutter Alyssa versuchen sie, einer düsteren Atmosphäre zu entfliehen, während sie scheinbar von etwas verfolgt werden. Der erste Trailer macht Lust darauf, zu erfahren, was oder wer genau das ist. Oder …? Wenn ihr noch mehr sehen wollt, hat IGN die ersten Einblicke zur Demo vom Gamescom-Showfloor.

„Das neueste Footage gibt einen Einblick in die Vergangenheit der Protagonistin Grace Ashcroft. 30 Jahre nach dem Ausbruch in Raccoon City begleitet Resident Evil Requiem Grace bei einem neuen Fall, in dem die junge FBI-Analystin an den Ort des Geschehens zurückkehren und sich ihrer tragischen Erinnerungen stellen muss“, so die offizielle Einführung.

Resident Evil Requiem hat mit dem 27. Februar 2026 bereits einen konkreten Termin. Der neueste Teil der Reihe erscheint für PlayStation 5, Xbox Series und PCs. Passend zur Veröffentlichung vom neuen Teil feiert die Reihe im März 2026 ebenfalls ihr 30-jähriges Jubiläum. Dazu hat Capcom ebenfalls die offizielle Webseite eröffnet.

Der neue Trailer:

Das Video von IGN:

via Gematsu, Bildmaterial: Resident Evil Requiem, Capcom