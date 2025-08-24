My Hero Academia: All’s Justice stellt sein rasantes Kampfsystem im neuen Trailer vor

„My Hero Academia“-Fans fiebern der neuesten Videospiel-Adaption entgegen. My Hero Academia: All’s Justice soll das große Abschlusskapitel von My Hero Academia interaktiv erlebbar machen. Es handelt sich um ein 3D-Arena-Kampfspiel und im Rahmen der Gamescom hat Bandai Namco einen ausführlichen ersten Blick auf das Kampfsystem gegeben.

„Spielende können zwischen drei verschiedenen Charakteren im Tag-Team-Stil wechseln und verheerende Plus Ultra-Kombos entfesseln“, erklärt Bandai Namco dazu. „Das Spiel ist im dramatischen ‚Final War‘-Arc angesiedelt und lässt Spielende ‚One last Smash‘ in einem cineastischen Story-Modus und actiongeladenen 3-gegen-3-Kämpfen erleben, die die ikonischen Helden und Schurken der Serie in ihrer finalen und mächtigsten Form präsentieren.“

Das Kampfsystem baut derweil auf vier Kernfunktionen: Target Combo, Counter Attack, Guard und Unblockable Attack, welche durch taktische Optionen wie Evade und Counter Crash ergänzt werden. Füllt die „Plus Ultra“-Leiste, um entsprechende Kombos zu nutzen, darunter zerstörerische Finisher, bei dem alle drei Kämpfenden ihre Fähigkeiten kombinieren!

Für noch mehr Intensität und Action soll der Spezialzustand „Rising!“ sorgen, welcher Angriffskraft, Geschwindigkeit und Regeneration verstärkt. Dieser Zustand kann ebenfalls aktiviert werden, sobald eine Leiste vollständig gefüllt ist. Damit kann das Blatt durchaus gewendet werden!

Der neue Trailer:

Bildmaterial: My Hero Academia: All’s Justice, Bandai Namco, Byking