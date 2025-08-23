Earthbound meets Undertale: Das Indie-RPG Dreamed Away hat einen konkreten Termin

Das nach einer erfolgreichen Kickstarter-Kampagne im letzten Jahr finanzierte Indie-RPG Dreamed Away hat einen Termin. Das Spiel wird von seinen Machern in Tonalität, Artstyle und Design mit Titeln wie Earthbound, Undertale und Omori verglichen.

Am 23. Oktober 2025 erscheint Dreamed Away für PCs, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 sowie Xbox One und Xbox Series. Das gaben Publisher Pineapple Works und Entwickler Nicolas Petton bekannt.

Dreamed Away ist ein im Pixelstyle gestaltetes RPG, das in Frankreich der 90er-Jahre spielt. Wir schlüpfen in die Rolle von Théo, einem kleinen Jungen, der in den 90er-Jahren in Frankreich lebt. Er erwacht eines Nachts in seinem Kinderzimmer und stellt fest, dass seine Eltern und seine Schwester Louise verschwunden sind. Auf der Suche nach ihnen verfolgen Théo plötzlich Geister, Phantome und Zombies.

Neben der detailreichen Optik legt Dreamed Away vor allem Wert auf eine immersive Erzählung. Das Kampfsystem verbindet rundenbasierte Strategie mit Minispielen, Bullet-Dodging-Elementen und QTEs. Hinzu kommen verschiedene Fähigkeiten und Ausrüstungsoptionen, psychologische Horrorelemente sowie ein eigens komponierter Soundtrack.

Hinter Dreamed Away steht der französische Entwickler Nicolas Petton, der das Projekt als Solo-Entwickler verantwortet und in sämtliche Bereiche von Story, Pixel-Art und Musik bis hin zur Programmierung involviert ist.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Dreamed Away, Pineapple Works, Nicolas Petton