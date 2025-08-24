Mortal Kombat: Legacy Kollektion wird um ein „ganz besonderes“ Spiel ergänzt

Nach der Ankündigung der Mortal Kombat: Legacy Kollektion bei der State of Play im Juni haben Digital Eclipse und Publisher Atari im Rahmen der Gamescom weitere Spiele der Sammlung vorgestellt.

So sind auch die beiden PlayStation-Spin-offs Mortal Kombat Mythologies: Sub-Zero sowie Mortal Kombat: Special Forces ein Teil der Sammlung, ebenso wie die WaveNet-Arcade-Version von Ultimate Mortal Kombat 3, welches zuvor nur mit seinen Arcade- und SNES-Versionen angekündigt war.

Aufhänger für die meisten Medien nach der neuen Ankündigung ist Mortal Kombat: Special Forces. Das 2000 für PlayStation veröffentlichte Spiel hat derzeit bei Metacritic eine Bewertung von 28 Punkten und ist laut VGC das am schlechtesten bewertete Spiel der Serie. Digital Eclipse macht keine Abstriche.

Klar, wer Digital Eclipse (zuletzt Tetris Forever) kennt, der weiß, dass es sich dabei nicht nur um einfach Spielesammlungen handelt. „Wir produzieren umfangreiche ‚interaktive Dokumentationen‘ mit allen Informationen über die Geschehnisse hinter den Kulissen – darüber, wie diese legendären Spiele erschaffen wurden“, so Chris Kohler. Und so soll es auch diesmal werden.

Die Mortal Kombat: Legacy Kollektion erscheint 2025 für PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PC. Es gibt verschiedene Handelsversionen, darunter auch eine Deluxe Edition und eine Version für Nintendo Switch 2, die offenbar eine „echte“ 64GB-Cartridge bietet. Doch noch sollte das mit Vorsicht genossen werden. Alle Versionen findet ihr bei Amazon*.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Mortal Kombat: Legacy Kollection, Digital Eclipse, Warner Bros, Atari