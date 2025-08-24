„Das ist kein Soulslike“ – Producer von Silent Hill f sieht sich zu Klarstellung veranlasst

Silent Hill f hat in den letzten Wochen für Diskussionen gesorgt, nachdem erste Previews verschiedene Gameplay-Elemente wie eine Ausdauerleiste, Statusverbesserungen an Checkpoints und einen spielerischen Fokus auf Ausweichmanöver beschrieben haben.

Dazu soll Silent Hill f wohl auch Action-lästiger sein und es gibt Bosskämpfe, die deutlich schwieriger sind als Kämpfe gegen normale Gegner. Das sind auf dem Papier tatsächlich Soulslike-Zutaten, weshalb einige Fans offenbar die Befürchtung haben, Silent Hill f könnte sich zu weit von bisherigen Serienteilen entfernen.

Im Rahmen des Xbox-Broadcasts bei der Gamescom äußerte sich nun Producer Motoi Okamoto zu diesen Vergleichen und sieht sich zu folgender Klarstellung veranlasst. „Dieses Spiel ist kein Soulslike“, sagte er und fügte hinzu: „Es handelt sich im Wesentlichen um ein Horror- und Action-Spiel.“

Bereits zuvor hatte Okamoto betont, dass Silent Hill f mehr Action bieten werde als frühere Teile der Reihe. Für Fans der Serie hat Okamoto aber einen Tipp: den „Geschichte“-Modus. In diesem Schwierigkeitsgrad werde das „authentische Silent-Hill-Erlebnis“ repliziert.

Silent Hill f erscheint am 25. September für PS5, Xbox Series und PCs. Wir sind gespannt, wie sich Action, Wahnsinn und Salatdressing am Ende mischen. Schon eine Weile ist Silent Hill f inkl. Steelbook für PS5 bei Media Markt* und bei Saturn* vorbestellbar.

via GameRant, Bildmaterial: Silent Hill f, Konami, NeoBards Entertainment