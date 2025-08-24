„Das ist kein Soulslike“ – Producer von Silent Hill f sieht sich zu Klarstellung veranlasst

Silent Hill f hat in den letzten Wochen für Diskussionen gesorgt, nachdem erste Previews verschiedene Gameplay-Elemente wie eine Ausdauerleiste, Statusverbesserungen an Checkpoints und einen spielerischen Fokus auf Ausweichmanöver beschrieben haben.
Dazu soll Silent Hill f wohl auch Action-lästiger sein und es gibt Bosskämpfe, die deutlich schwieriger sind als Kämpfe gegen normale Gegner. Das sind auf dem Papier tatsächlich Soulslike-Zutaten, weshalb einige Fans offenbar die Befürchtung haben, Silent Hill f könnte sich zu weit von bisherigen Serienteilen entfernen.
Im Rahmen des Xbox-Broadcasts bei der Gamescom äußerte sich nun Producer Motoi Okamoto zu diesen Vergleichen und sieht sich zu folgender Klarstellung veranlasst. „Dieses Spiel ist kein Soulslike“, sagte er und fügte hinzu: „Es handelt sich im Wesentlichen um ein Horror- und Action-Spiel.“
Bereits zuvor hatte Okamoto betont, dass Silent Hill f mehr Action bieten werde als frühere Teile der Reihe. Für Fans der Serie hat Okamoto aber einen Tipp: den „Geschichte“-Modus. In diesem Schwierigkeitsgrad werde das „authentische Silent-Hill-Erlebnis“ repliziert.
Silent Hill f erscheint am 25. September für PS5, Xbox Series und PCs. Wir sind gespannt, wie sich Action, Wahnsinn und Salatdressing am Ende mischen. Schon eine Weile ist Silent Hill f inkl. Steelbook für PS5 bei Media Markt* und bei Saturn* vorbestellbar.
via GameRant, Bildmaterial: Silent Hill f, Konami, NeoBards Entertainment
12 Kommentare
Mir persönlich ist es ziemlich egal ob das Spiel jetzt Souls Like Elemente hat oder nicht (wird eh von jede anders Definiert). Ich persönlich hoffe einfach das dass Spiel so wenig wie möglich Survival Elemente hat um mal endlich wieder ein normales Horror Spiel und nicht das 5 millionste Survival Horror zu bekommen. Der größere Fokus auf das Kampfsystem scheint dabei ja schon mal ein schritt in die richtige Richtung zu sein.
Die Serie war doch aber schon immer auf Survival Horror ausgelegt gewesen oder nicht? Ich weiß noch wie oft ich in den ersten 3 Teilen gestorben bin, weil ich alles in die Gegner geknallt hatte und nicht gerade sparsam mit der Munition umging, aber ich bin auch extrem Schreckhaft und schieße auch schon auf sich bewegende Geister. xD
Ja und kann es von mir aus auch bleiben wenn sie es so entwickeln möchten, aber Hoffnung das es vielleicht ein normales Horror Spiel wird (was es in dem Bereich ja kaum noch gibt) darf ich mir ja trotzdem machen oder?
Bloober kann ja mal wieder etwas in Richtung the Medium raushauen, das würde mir gefallen.
Hätte ich auch nichts dagegen, auch wenn es immer noch nicht ganz die Art von Horror Spiel ist die ich mir wünsche. Cronos das neue Spiel von denen scheint ja eher in die Dead Space zu gehen was für mich schonmal die richtige Richtung ist und zumindest nicht komplett den Trent hinter her rennt der aktuell das Horror Genre dominiert.