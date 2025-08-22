Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles führt euch in sein taktisches Gameplay ein

In weniger als einem Monat dürfen sich Fans auf strategische Kämpfe im „Final Fantasy“-Universum freuen. Um euch die Wartezeit ein wenig zu verkürzen, hat Square Enix einen neuen Gameplay-Trailer zu Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles veröffentlicht. Darin könnt ihr unter anderem die verbesserte Grafik bewundern und eine Kostprobe der Sprachausgabe hören.

Der neue Trailer bietet einen kurzen Einblick in das taktische Kampfsystem und die Einheiten, die die spannenden und zugleich herausfordernden taktischen Schlachten des Spiels ausmachen. Des Weiteren erhaltet ihr einen Vorgeschmack auf das Jobsystem, die detaillierte Fähigkeitsentwicklung und die tiefgehenden Charaktersysteme im Spiel.

Auf den Schlachtfeldern selbst seht ihr kachelbasierte Felder, die ihr geschickt durchqueren müsst, um vorteilhafte Positionen zu suchen und schließlich eure Gegner im Kampf zu besiegen. Dafür stehen euch Nahkampfangriffe, Zaubersprüche und andere Fähigkeiten zur Verfügung.

Für den Ausgang der Schlacht entscheidend sind ebenfalls die Rekrutierung mächtiger Verbündeter und die Entwicklung ihrer Jobfähigkeiten. Doch es ist auch Vorsicht geboten. Verbündete, die im Kampf fallen, können dauerhaft verloren sein, wenn ihnen nicht rechtzeitig Hilfe ereilt.

Am 30. September könnt ihr das Gameplay eintauchen, wenn Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles für PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Switch und Switch 2 sowie PCs via Steam erscheint. Eine Handelsversion für PS5 und Switch könnt ihr bei Amazon* schon vorbestellen.

Der kürzlich ebenfalls angekündigte Final Fantasy Tactics Best Selection – Vinyl Soundtrack enthält 15 ausgewählte Stücke aus dem originalen Soundtrack des Spiels und kann ab sofort auch in Deutschland bei Black Screen Records* vorbestellt werden.

Der neue Gameplay-Trailer:

via Gematsu, Sqaure Enix, Bildmaterial: Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles, Square Enix