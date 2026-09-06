Das war … Kalenderwoche 36/2026

Sonys State of Play war eindeutig das Highlight der Woche, aber auch Nintendo hat einiges vor. Jedenfalls gab es viel zu sehen in den letzten Tagen. Zum Schluss haben wir dann noch drei neue Reviews, viele Eindrücke von der Gamescom sowie die Neuerscheinungen im September für euch. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

Nach der Gamescom legte Sony sogleich mit einer State of Play nach. Den krönenden Abschluss bilden durfte dabei Final Fantasy VII Revelation. Die wichtigsten Inhalte in der alphabetischen Liste:

Nach der State of Play folgte sogleich noch Konami Press Start, bei dieser Ausstrahlung gab es beispielsweise Wai Wai World Craft (PC, Mobil) zu sehen.

In der nächsten Woche ist dann Nintendo an der Reihe. Zunächst gibt es eine Direct zum 40. Geburtstag von Zelda, danach noch eine reguläre Direct. Das tönt doch schon vielversprechend!

Eine eher kuriose Ankündigung erreichte uns ebenfalls in den letzten Tagen: Pokémon-Toilettenpapier! Da hat sich The Pokémon Company wieder einmal selbst übertroffen.

Es gab in den letzten Tagen noch einige Trailer mehr zu sehen! So kurvt man in Crazy Taxi: World Tour (PS5, Switch 2, Xbox Series, PC) auch durch Deutschland. In die letzte Beta biegt hingegen Petit Planet (PC, Mobil) ein. Nur noch wenige Tage dauert es, bis das mit Spannung erwartete Aniimo (PS5, Xbox Series, PC, Mobil) loslegt. Bandai Namco hat unterdessen die Riege der Charakter-Videos zu Tales of Eternia Remastered (PS4, PS5, Switch, Switch 2, Xbox Series, PC) gestartet. Schon lange daran ist man bei Persona 4 Revival (PS5, Xbox Series, PC), der neuste Eintrag war Kanji gewidmet. Zudem haben wir erfahren, dass auch die Dialoge im Spiel angepasst werden.

In den Early Access geht noch im September das Open-World-Survival-Crafting-Spiel Delverium (PC). Meditativ und emotional werden könnte The Journey Home (PC), ihr könnt euch mit einer Demo davon überzeugen. Beim Projekt PachiPals sticht vor allem hervor, dass es für Game Boy Color erscheint. Einen neuen Trailer konntet ihr auch noch zu Metaphor: ReFantazio für Switch 2 betrachten. Neu enthüllt wurde zudem ein neuer Pokémon-Spielfilm mit dem Titel Pokémon: Wild Card. Retro-Merchandise hat schließlich noch Square Enix enthüllt mit Mini-Röhrenfernseher.

Damit sind wir schon bei den drei neuen Reviews von JPGAMES angelangt. Sehr gut gefallen hat uns Onimusha: Way of the Sword (PS5, Switch 2, Xbox Series, PC) (zum Testbericht), der Schwertkampf ist in der Neuzeit angekommen. Wer nach einem guten Koop-Spiel Ausschau hält, dürfte in diesem Jahr kaum an Orbitals (Switch 2) (zum Testbericht) vorbeikommen. Und wer schließlich auf Spiele wie The Witcher steht, kann beim vampirischen The Blood of Dawnwalker (PS5, Xbox Series, PC) (zum Testbericht) eigentlich bedenkenlos zuschlagen.

Von der Gamescom 2026 haben wir noch weitere Eindrücke mitgebracht. Die traditionelle Reihe wird in Silent Hill: Townfall (PS5, PC) mit neuen Ideen gekonnt erweitert. Langzeitfans sollten sich unbedingt Mega Man: Dual Override (PS4, PS5, Switch, Switch 2, Xbox One, Xbox Series, PC) ansehen, denn man bleibt den eigenen Wurzeln treu. Auch Stellar Blade für Switch 2 konnten wir anspielen und haben vor allem die technischen Aspekte beleuchtet. Das Remake Tomb Raider: Legacy of Atlantis (PS5, Switch 2, Xbox Series, PC) überzeugte uns mit moderner Überarbeitung und toller Grafik.

Als Horror-Fan dürfte man nur schwer an Alien: Isolation 2 (PS5, Switch 2, Xbox Series, PC) vorbeikommen, der Nachfolger ließ uns schon den Atem stocken. Seinen knallharten Shooter-Wurzeln bleibt auch Turok: Origins (PS5, Switch 2, Xbox Series, PC) treu, hier glänzte besonders der Koop-Modus. Auch das Indie-Projekt Second Stone: The Legend of the Hidden World (PC) konnten wir noch anspielen, hier kommt sehr viel Nostalgie zusammen. Vielleicht aber auch zu viel? Sehr optimistisch gestimmt sind wir bei Final Fantasy Resonance (PS5, Switch, Switch 2, Xbox Series, PC), jedenfalls sollte hier nichts mehr schiefgehen.

Höchste Zeit ist es für die Neuerscheinungen im September 2026. Der Herbst beginnt auch wegen GTA VI spektakulär und unsere Liste ist entsprechend gefüllt.