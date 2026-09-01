200 Aniimo direkt zum Launch: Aniimo macht sich bereit für den weltweiten Start

Der Start von Aniimo rückt Tag für Tag näher, und Interessierte auf der ganzen Welt warten schon gespannt auf die neuen Inhalte, welche direkt zu Beginn verfügbar sein werden. Denn bereits am ersten Tag werden über 200 verschiedene Aniimo zur Verfügung stehen – wenn man unterschiedliche Formen der Aniimo dazuzählt.

Diese könnt ihr in der offenen Welt fangen, bekämpfen, aufrüsten, entwickeln, erforschen und entwickeln. Je nach Wetter können sie auch unterschiedliche Formen annehmen. Im Rahmen der Gamescom präsentierte Pawprint Studio einen neuen Trailer, den ihr unten findet.

Ein zentrales Spielelement ist das Twining-System, mit der ihr mit euren Aniimo fusionieren könnt – nicht zu verwechseln mit der Tamer-Matrix-Digitation aus Digimon. So könnt ihr die Attacken eurer Aniimo auch selbst direkt steuern. Zudem erlernt ihr die Aniimo-Sprache und entdeckt neue Interaktionen und Gewohnheiten, welche die Aniimo untereinander entwickelt haben.

Offene Spielwelt mit Multiplayer

In der offenen Welt könnt ihr auch unterschiedliche Regionen mit eigenen Ökosystemen entdecken. In jedem gibt es eigene Aniimo mit verschiedenen Verhaltensweisen. Zu den Multiplayer-Funktionen sagt Pawprint: „PvP- und Koop-Modi wie Egg Heist lassen Teams gegeneinander antreten, während Koop-Features wie das Horn helfen, in der offenen Welt Freunde und Fremde zu Hilfe zu rufen, die Flöte andere an einen Ort einlädt oder nahe Spieler aufspürt, und die Fähigkeit ‚Come to Me‘ Verbündete sofort herbeiruft.“

Dazu gibt es noch den Camper und das Homeland. Im Homeland-System können SpielerInnen gemeinsam mit ihren Aniimo farmen und ernten und ihr Zuhause dekorieren. Manche Aniimo schätzen es, wenn ihr ihnen Spielzeug baut – wie auf einem Spielplatz oder Jahrmarkt.

Aniimo erscheint am 16. September für PlayStation 5, Xbox Series und PCs via Steam and Epic Games Store. Für mobile Geräte mit iOS und Android erscheint es eine Woche später, am 23. September.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Aniimo, Kingsglory, Pawprint Studio