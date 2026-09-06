Dummheit stirbt buchstäblich nie: Das neue Spiel vom „Devil May Cry“-Producer erhält Demo

Stupid Never Dies – buchstäblich. Man kann wohl sagen, das Debütspiel von GPTRACK50 ist dem Tod gerade so nochmal von der Schippe gesprungen. NetEase hat den Geldhahn schon zugedreht und offensichtlich nicht mal mehr Lust, das Spiel zu veröffentlichen. SEGA ist eingesprungen.

Gemeinsam präsentierten SEGA und GPTRACK50 das verrückte Action-RPG zuletzt bei der Gamescom und wer jetzt auch zu Hause mal Hand anlegen möchte, kann das mit der spielbaren Demo tun, die jetzt für PS5 und Steam verfügbar ist. Für alle anderen gibt’s ein kommentiertes Gameplay-Video und den Trailer von der State of Play.

Hinter GPTRACK50 und Stupid Never Dies steht Hiroyuki Kobayashi. Der schlüpfte schon in frühen Jahren in die Rolle des Producers, leitete in dieser Funktion unter anderem Resident Evil 4, Killer7 und Dragon’s Dogma an. Mit GPTRACK50 hat er eine neue Herausforderung gesucht – und gefunden.

„In diesem monströsen Dungeon spielst du Davy, ein schüchterner Zombie, der tief unten in der Monstergesellschaft steht. Bekämpfe Feinde, erhöhe dein Level und sammle seltsame Gegenstände, um stärker zu werden, und erwecke das gefrorene Menschenmädchen Julia wieder zum Leben“, so die Beschreibung auf der Steam-Seite.

Und weiter: „Klaue Fähigkeiten deiner Feinde, verpasse deinem untoten Körper bizarre Upgrades und stürze dich in innovative, rasante Kämpfe.“ Neben den neuen Videos könnt ihr euch davon vor allem mit der Demo ein Bild machen. Stupid Never Dies erscheint am 21. Oktober – auch mit einer physischen Version für PS5, die ihr bei Amazon* vorbestellen könnt.

Der neue Trailer:

Neues Gameplay:

Bildmaterial: Stupid Never Dies, NetEase, GPTRACK50