Konamis mysteriöses neues JRPG ist wieder da – nach Monaten ohne ein Lebenszeichen

Auch Rev. NOiR, das neue JRPG von Konami, bekam bei der heutigen State of Play seinen nächsten großen Auftritt. Das Projekt wurde bereits im Februar bei einer State of Play angekündigt, danach wurde es allerdings auffällig ruhig. Selbst zur Gamescom gab es keinerlei Neuigkeiten.

Jetzt meldet sich Rev. NOiR mit seinem zweiten Trailer zurück. Im Mittelpunkt der Geschichte steht der junge Asch, der von Finé gerettet wird und sich anschließend gemeinsam mit ihr auf eine gefährliche Reise begibt. Ihr Ziel ist es, den sogenannten Lightfall aufzuhalten – eine Katastrophe, die alles Leben vernichtet, mit dem sie in Berührung kommt. Das Spiel soll 2027 für PS5, Xbox Series und PC-Steam erscheinen.

Was die beiden am Ende ihrer Mission erwartet, soll allerdings noch eine entscheidende Rolle spielen. Konami verspricht eine Geschichte, in der sich die Figuren einem grausamen Schicksal entgegenstellen müssen.

Ein JRPG von langjährigen Genre-Fans

Hinter dem Projekt steht unter anderem Nobuki Kadoi, der bereits an Titeln wie Drakengard 2, Lord of Vermilion und Gunslinger Stratos gearbeitet hat. Laut den Aussagen zur ursprünglichen Enthüllung wird Rev. NOiR von langjährigen JRPG-Fans entwickelt.

Entsprechend sollen klassische Genre-Themen wie Kameradschaft, persönliches Wachstum und emotionale Momente eine wichtige Rolle in der Geschichte spielen. Nach mehr als einem halben Jahr Funkstille bekommen wir mit dem zweiten Trailer nun endlich wieder einen neuen Blick auf Konamis ungewöhnliches JRPG-Projekt.

Konami selbst legt übrigens ebenfalls noch nach: Am heutigen 3. September um 17 Uhr deutscher Zeit steht zusätzlich eine neue Ausgabe von Konami Press Start an. Wir werden diesen Beitrag um das zusätzliche Material ergänzen.

Der zweite Trailer:

Der Story-Trailer:

Bildmaterial: Rev. Noir, Konami