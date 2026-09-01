Dieses neue Pokémon-Produkt ist wirklich nichts zum Sammeln – aber für den Alltag

Eigentlich dürfte es niemanden mehr überraschen. Natürlich gibt es auch Hygieneartikel mit Pokémon-Motiven – selbst bei uns verirren sich entsprechende Produkte immer wieder einmal in die Regale. In Japan geht man jetzt aber noch einen kleinen Schritt weiter: Ab sofort könnt ihr euch Pikachu und Co. sogar als Toilettenpapier ins Badezimmer holen.

Wie der offizielle japanische Pokémon-Account bekannt gibt, arbeitet The Pokémon Company dafür mit dem Papierhersteller Marutomi Seishi zusammen. Die neuen Produkte sind seit dem 1. September in Japan erhältlich und sollen dafür sorgen, dass Pokémon-Fans ihre kleinen Begleiter wirklich „in alltäglichen Momenten“ um sich haben können.

Pokémon für die wirklich wichtigen Momente des Alltags

Das Toilettenpapier wird mit verschiedenen Pokémon-Motiven angeboten. Eine Packung enthält zwölf Rollen mit jeweils 25 Metern Länge. Es handelt sich um zweilagiges weißes Papier, das zudem mit einer „Fairy“-Prägung und einem süßlichen Duft daherkommt. Ja, so ist das. Mehr Informationen bekommt ihr bei Interesse auf der offiziellen Website.

Und weil Pokémon natürlich nicht nur ins Badezimmer gehört, gibt es passend dazu auch eine Küchenrollen-Variante. Damit lässt sich das Pokémon-Thema gleich noch auf den nächsten Raum ausweiten.

Pokémon-Merchandise gibt es inzwischen schließlich in beinahe jeder erdenklichen Form. Erst vor einiger Zeit veröffentlichte man sogar Katzenspielzeug, worum auch ein kleiner Skandal entbrannt. Wir reden schließlich von Pokémon.

So schaut’s aus:

Bildmaterial: The Pokémon Company