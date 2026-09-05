Kurz nach Update 2.0 – jetzt zeigt Crimson Desert, wie es im großen Story-DLC weitergeht

Am Donnerstag lud Sony zur nächsten State of Play – und diesmal gleich im Doppelpack. Auch Crimson Desert bekam die Bühne für einen weiteren Auftritt. Nachdem zuletzt das große Update 2.0 samt deutscher Sprachausgabe veröffentlicht wurde, richtet sich der Blick nun auf die Zukunft des Abenteuers.

Mit Crimson Desert: Charting the Unknown steht der endlich ein großer Story-DLC bevor. Dieser erscheint am 15. Oktober 2026 und führt die Reise durch Pywel fort. Passend dazu gab es bei der State of Play einen neuen Gameplay-Trailer zu sehen.

Die Geschichte in Pywel geht weiter

Mit der Erweiterung legt Crimson Desert bei seinen ohnehin schon zahlreichen Mechaniken noch einmal ordentlich nach. Kliff kann künftig eine eigene Burg errichten und einrichten, Gebäude vermieten, mit einem großen Segelschiff zu unbekannten Inseln aufbrechen und sogar Unterwasserwelten samt versunkener Ruinen erkunden.

Der Trailer deutet darüber hinaus mögliche Romanzen mit NPCs an und zeigt einige neue, ziemlich spektakuläre Gegner. Darunter befinden sich eine gigantische Maschine mit Laserangriffen und eine Art mechanischer Hai – passend dazu versprechen die Entwickler die bislang härtesten Kämpfe des Spiels.

Der neue Trailer gibt dabei einen Vorgeschmack auf die kommenden Abenteuer und Möglichkeiten, die Spieler in Pywel erwarten. Das gezeigte Gameplay wurde auf einer PlayStation 5 Pro aufgenommen, befindet sich allerdings weiterhin in Entwicklung und kann sich bis zur Veröffentlichung noch verändern.

Crimson Desert: Charting the Unknown erscheint am 15. Oktober 2026 für PlayStation 5, Xbox Series, PC via Steam und den Epic Games Store. Der Preis liegt bei 24,99 Euro.

Der Trailer:

via GamePro, Bildmaterial: Crimson Desert, Pearl Abyss