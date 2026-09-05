Fate/EXTRA: Record erlebt schneller als erwartet ein Comeback und erhält sogar einen Termin

Spannende „Wendung“ im Fall Fate/EXTRA Record. Das Remake von Fate/EXTRA muss erst im März einen weiteren Rückschlag einstecken. Type-Moon hat die Veröffentlichung von Fate/EXTRA: Record auf unbestimmte Zeit verschoben.

Die Hintergründe dazu ließen befürchten, dass einiges im Argen liegt. Bandai Namco trat als Publisher zurück und Type-Moon gab an, die Entwicklungsstrukturen überarbeiten zu wollen. Dass wir das Remake schon bei der aktuellen State of Play Japan wiedersehen, damit war nicht zu rechnen.

Doch so war es. Aniplex übernimmt das Publishing, in Europa nutzt man die Strukturen von Marvelous. Und der neue Trailer hat gar einen konkreten Termin im Gepäck: Fate/EXTRA: Record erscheint demnach am 28. Januar 2027 für Nintendo Switch 2, Switch, PS4 und PS5.

Der neue Trailer gewährt Einblicke in die Optik, das Kampfsystem und die Narrative. Da wurde natürlich ordentlich geschraubt – das originale Fate/EXTRA erschien 2010 für PlayStation Portable. Marvelous beschreibt, die Inhalte seien überarbeitet und erweitert; die audiovisuelle Präsentation moderinisiert und das Kampfsystem komplett neu.

Es kommt sogar noch ein bisschen besser: Eine physische Handelsversion für Switch, Switch 2 und PS5 ist jetzt schon bei Amazon* vorbestellbar. Die Version für Nintendo Switch 2 bietet allerdings nur eine Game Key Card. Eine Limited Edition ist auch noch versprochen.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Fate/EXTRA Record, Type Moon,Type-Moon Studio BB