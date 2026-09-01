Mini-Röhrenfernseher mit „Final Fantasy“-Erinnerungen sorgen für Retro-Overload

Square Enix gehören einige der traditionsreichsten RPG-Serien der Branche und gute RPGs macht naturgemäß aus, dass sie auch gute Musik zu bieten haben. Square Enix kann also gewissermaßen aus dem Vollen schöpfen.

Und das tut man: Musik in allen Formen gehört schon lange in die Merchandise-Abteilung von Square Enix, auch abseits von CDs und Vinyl-Alben. Vielleicht kennt ihr die süßen Spieluhren. Die sind noch recht günstig. Oder auch die Deluxe-Musicbox mit Aerith’s Theme – die kostet gut 1.000 Euro. Das Kapitel „Musik“ wird nun um einen Eintrag reicher.

Square Enix hat „Final Fantasy Series – Mini Melody TV“ angekündigt. Diese kleinen Geräte kommen im Stil eines alten Röhrenfernsehers daher. Schaltet man sie ein, leichten die LEDs auf dem Bildschirm und es erklingt eine der legendären Melodien. Bisher sind sechs der kleine Dinger angekündigt.

Im japanischen Square Enix e-Store kann man die süßen Teile für 1.980 Yen einzeln oder für 11.880 Yen in einer Sammelbox vorbestellen. Die Veröffentlichung ist aktuell für den 29. Januar 2027 geplant. Unten seht ihr einige Bilder und ein Video.

„Nostalgische Spielzeuge, die Pixelgrafik und Sound vereinen und den Moment wieder aufleben lassen, als man den Controller zum ersten Mal in die Hand nahm“, wirbt Square Enix. Ob die Geräte auch im europäischen Square Enix Store auftauchen, ist noch offen.

So sehen die Geräte aus:

Der Trailer dazu:

Bildmaterial: Square Enix