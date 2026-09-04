Neuer „Ghost of Yōtei“-Auftritt bietet eine Überraschung, die Tsushima-Fans freuen dürfte

Bereits im August hatte Sucker Punch die Zukunft von Ghost of Yōtei vorgestellt. Zum einjährigen Jubiläum erscheint am 1. Oktober die Ghost of Yōtei Complete Edition, deren Herzstück die neue Story-Erweiterung Echos von Sekigahara bildet. Bei der heutigen State of Play gab es nun weiteres Futter – inklusive einer überraschenden Rückkehr.

Denn neben der Story-Erweiterung erscheint mit Meistgesucht ein neuer Singleplayer-Modus, den Sucker Punch selbst als eigene Variante eines Roguelikes beschreibt. Spieler wählen einen von vier Charakteren und arbeiten sich durch immer schwierigere Kopfgeldjagden. Gegnerwellen und Minibosse bringen neue Vorteile und Upgrades, bevor am Ende der jeweilige Boss wartet.

Verdiente Mon können zwischen den Durchläufen für neue Techniken, Waffenverbesserungen, Talismane und Charaktere ausgegeben werden. Kosmetische Belohnungen lassen sich zudem auch im Hauptspiel und in Echos von Sekigaharaverwenden.

Jin Sakai ist zurück

Die eigentliche Überraschung des neuen Trailers ist allerdings der vierte spielbare Charakter: Jin Sakai aus Ghost of Tsushima kehrt zurück. Sucker Punch hat sein ursprüngliches Charaktermodell dafür überarbeitet und an Ghost of Yōtei angepasst.

Jin bringt zudem seine bekannten vier Kampfformen aus Ghost of Tsushima mit. Als Ultimativ-Angriff kehrt der „Tanz des Zorns“ zurück, während seine Kill-Serie natürlich auf der Geist-Kampfhaltung basiert. Neben Jin stehen Atsu, Oyuki und Nagato zur Auswahl, die jeweils eigene Waffen, Fähigkeiten und Ultimativ-Angriffe besitzen.

Die Ghost of Yōtei Complete Edition erscheint am 1. Oktober und umfasst sowohl Meistgesucht als auch die Story-Erweiterung Echos von Sekigahara. Besitzer des Hauptspiels können auf die Complete Edition upgraden. Parallel erscheint ein kostenloser Patch, der unter anderem den Modus „Schönheit von Yōtei“, neue Musik für den Watanabe-Modus und weitere Komfort- sowie Barrierefreiheitsoptionen mitbringt.

Der „Most Wanted“-Trailer:

Der „Narrative“-Trailer:

Bildmaterial: Ghost of Yōtei Legends, Sucker Punch, Sony