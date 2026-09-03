Lange nur ein Gerücht, jetzt Realität: LEGO baut die erste PlayStation nach

Lange hielt sich das Gerücht, jetzt haben wir endlich Gewissheit: LEGO und Sony bringen tatsächlich die originale PlayStation als Klemmbaustein-Set auf den Markt. Im Rahmen der heutigen State of Play wurde das Modell erstmals offiziell vorgestellt.

Die LEGO PlayStation besteht aus 1.911 Teilen und bildet die ursprüngliche PlayStation mitsamt Controller nahezu im Maßstab 1:1 nach. Fertig aufgebaut misst die Konsole rund 26 Zentimeter in der Breite. Im LEGO-Store* könnt ihr sie euch schon ansehen.

Dabei handelt es sich nicht nur um ein reines Ausstellungsstück. Der Controller lässt sich mit der Konsole verbinden, während die Power- und Open-Tasten über funktionierende Mechanismen verfügen. Dazu haben Sony und LEGO einige kleine Geheimnisse und Anspielungen auf über 30 Jahre PlayStation-Geschichte im Modell versteckt.

Gran Turismo und Ape Escape sind ebenfalls dabei

Besonders prominent vertreten sind Gran Turismo und Ape Escape. Beide Klassiker bekommen kleine Dioramen spendiert, die sich aus der Konsole herausnehmen und separat aufstellen lassen.

Gran Turismo wird mit einer Miniatur-Rennstrecke samt kleinen Fahrzeugen gewürdigt. Bei Ape Escape wartet hingegen eine kleine Inselszene inklusive Affen, dessen Helm wahlweise mit einem roten oder blauen Licht ausgestattet werden kann.

Lange warten müssen Sammler ebenfalls nicht mehr. Die LEGO PlayStation erscheint bereits am 1. Oktober 2026 über PlayStation Direct. LEGO Insiders erhalten ebenfalls ab diesem Tag Zugriff, bevor der reguläre Verkauf über LEGO.com und die LEGO Stores am 4. Oktober startet. Der Preis liegt in Deutschland bei 159,99 Euro. Der Verkauf startet exklusiv im LEGO-Store*.

Der Trailer:

via PlayStation Blog, Bildmaterial: LEGO