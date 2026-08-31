Crazy Taxi: World Tour zeigt deutsche Burgen, Züge und Würstchen

Heyheyhey, es ist Zeit für ein verrücktes Abenteuer rund um die Welt! Passenderweise hat Crazy Taxi: World Tour für seinen Zwischenstopp auf der Gamescom 2026 seine Deutschlandkarte im Spiel vorgestellt.

Der neue Trailer zeigt die schönen Ecken der Deutschlandkarte – inklusive Schlössern, Serpentinen, Innenstädten und Zuglinien. Wer genau hinsieht, kann auch köstliche Würstchen, zauberhaften Weihnachtsmärkten und – ähm – noch spitzere Burgen sehen.

Eine Stärke von Crazy Taxi war die Zusammenarbeit mit bekannten Marken, und mit Crazy Taxi: World Tour wird es nicht anders sein. In Deutschland werden vor allem bekannte Ladenfronten von PUMA und ZWILLING zu sehen sein.

Wer die Chance auf der Gamescom verpasst hat, kann Crazy Taxi dennoch bald spielen. Die neuen Multiplayer-Modi des Spiels können vom 12. bis 14. September angespielt werden, allerdings muss man sich noch bis zum 1. September anmelden, um am geschlossenen Multiplayer-Netzwerktest (GNT) teilzunehmen. Ein weiterer Trailer wirft einen Blick auf die Mehrspieler-Möglichkeiten.

Crazy Taxi: World Tour wird 2027 für Xbox Series, PCs (Steam, Xbox) sowie PlayStation 5 und Nintendo Switch 2 erscheinen. Es ist ab sofort möglich, es auf die Wunschliste zu setzen.

Der neue Trailer:

Der Multiplayer-Trailer:

Bildmaterial: Crazy Taxi: World Tour, SEGA