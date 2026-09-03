Farming wie in Stardew Valley, Freiheit wie in Minecraft – dieses Spiel will beides verbinden

Was kommt dabei heraus, wenn man das gemütliche Farmleben eines Stardew Valley mit der Sandbox-Freiheit von Minecraft kombiniert und anschließend noch Dungeons hinzufügt? Laut GameRant könnte Delverium von Sagestone Games ziemlich genau diese Mischung liefern. Schon am 22. September startet das Open-World-Survival-Crafting-Spiel in den Early Access bei Steam.

In einer prozedural generierten Pixelwelt bleibt weitgehend euch überlassen, womit ihr eure Zeit verbringt. Ihr könnt Ressourcen sammeln, ein eigenes Zuhause und schließlich eine Siedlung errichten oder euch um eure Farm kümmern. Felder lassen sich bestellen, Pflanzen anbauen und Tiere züchten. Dazu kommen Angeln, Kochen und das Sammeln verschiedener Zutaten.

Wer es weniger gemütlich mag, zieht stattdessen durch unterschiedliche Biome, erkundet versteckte Höhlen und wagt sich in gefährliche Dungeons. Werkzeuge, Waffen, Rüstungen und zahlreiche Baumaterialien lassen sich dabei selbst herstellen. NPCs können ebenfalls für den Handel angeworben werden.

Gemeinsam durch eine immer neue Welt

Durch die prozedurale Generierung soll kein Durchgang exakt dem vorherigen gleichen. Neben der freien Sandbox gibt es zudem ein größeres Geheimnis zu entdecken. Eine gefährliche Kraft namens „Faults“ breitet sich in der Welt aus. Verlorene Fragmente der Hintergrundgeschichte sollen nach und nach verraten, was tatsächlich hinter dieser Bedrohung steckt.

Wie intensiv man sich damit beschäftigt, bleibt jedoch den SpielerInnen überlassen. Delverium lässt sich alleine spielen, unterstützt aber auch lokalen Splitscreen für bis zu vier Personen sowie Online-Koop mit bis zu acht SpielerInnen.

Optisch setzt das Abenteuer auf farbenfrohe 2D-Pixelgrafik. Für die Musik zeichnet unter anderem der BAFTA-prämierte Komponist und Audio Director Jeff van Dyck verantwortlich, der bereits an Spielen wie Unpacking gearbeitet hat.

Mit Farming, Crafting, Siedlungsbau, Erkundung und Dungeon Crawling versucht Delverium damit ziemlich viele Freiheiten unter einen Hut zu bekommen. Ob die Mischung tatsächlich wie Stardew Valley trifft Minecraft funktioniert, können SpielerInnen ab dem 22. September selbst herausfinden.

Der Trailer:

via GameRant, Bildmaterial: Delverium, Sagestone Games