Tales of Eternia Remastered ruft sich in Erinnerung und stellt euch Reid und Farah vor

Bandai Namco hat die ersten Charakter-Videos zu Tales of Eternia Remastered veröffentlicht. Zu Beginn stellt man uns Reid Hershel und Farah Oersted aus der Neuauflage vor.

Reid arbeitet als Jäger in Dorf Rasheans in Inferia. Alles, was er vom Leben wollte, war Ruhe und Fireden. Doch die Reise verändert ihn und er beginnt, seine passive Einstellung zu hinterfragen.

Farah Oersted ist ein fröhliches Mädchen, das jeder Herausforderung mit einem forschen „Das wird ein Klacks!“ begegnet. Vor zehn Jahren ist etwas passiert, das sie schwer traumatisierth hat, und als Folge davon spürt sie ein übertriebenes Verlangen, anderen zu helfen.

Die für den 16. Oktober 2026 angekündigte Aktualisierung des JRPG-Klassikers soll für die PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, PC via Steam sowie Nintendo Switch und Nintendo Switch 2 erscheinen. Verschiedene Neuerungen und Verbesserungen könnt ihr hier nachlesen.

Reid:

Farah:

Bildmaterial: Tales of Eternia Remastered, Bandai Namco, TOSE