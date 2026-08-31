Pokémon beendet nach sieben Jahren eine überraschend lange Durststrecke

Wer am Wochenende auf große Neuigkeiten zu den kommenden Pokémon-Spielen gehofft hatte, dürfte die Abschlusszeremonie der Pokémon World Championships mit etwas gemischten Gefühlen verfolgt haben. Auch wir hatten durchaus mit der einen oder anderen Neuigkeit gerechnet. Stattdessen gab es unter anderem einen ersten Trailer zu einem neuen Pokémon-Animationsfilm.

Ganz uninteressant ist die Ankündigung allerdings nicht. Pokémon: Wild Card soll bereits im kommenden Jahr erscheinen und ist der erste neue Pokémon-Animationsfilm in Spielfilmlänge seit ganzen sieben Jahren.

Mimigma bekommt eine Hauptrolle

Für die Produktion arbeitet The Pokémon Company mit dem japanischen Animationsstudio CloverWorks zusammen. Das Studio dürfte Anime-Fans unter anderem durch Produktionen wie Spy × Family, The Promised Neverland oder My Dress-Up Darling ein Begriff sein.

Inhaltlich dreht sich Pokémon: Wild Card um einen Spieler des Pokémon-Sammelkartenspiels und dessen Partner Mimigma. Gemeinsam verfolgen die beiden große Ziele – doch wenn es wirklich darauf ankommt, müssen sie erst beweisen, ob sie diesen auch gewachsen sind.

Der erste Trailer liefert bereits einen kleinen Vorgeschmack auf das ungewöhnliche Abenteuer. Allzu viele Details zur Handlung möchte man momentan allerdings noch nicht verraten. Fest steht bislang, dass Pokémon: Wild Card 2027 erscheinen soll. Weitere Informationen sollen zu einem späteren Zeitpunkt folgen.

Der erste Trailer:

via Serebii, Bildmaterial: The Pokémon Company