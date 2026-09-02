GTA 6 hin oder her: Atlus bringt seinen gefeierten JRPG-Hit trotzdem im November auf Switch 2

Nicht wenige Publisher dürften im November einen ziemlich großen Bogen um GTA 6 machen. Einige Spiele trauen sich aber trotzdem in diesen Monat – und dazu gehört auch Metaphor: ReFantazio für Nintendo Switch 2.

Das vielfach ausgezeichnete Atlus-RPG erscheint am 12. November 2026 für die neue Nintendo-Konsole und zeigt sich jetzt noch einmal in einem neuen Trailer. Metaphor: ReFantazio* von Atlus wurde 2024 bei The Game Awards mit Auszeichnungen für Best Narrative, Best Art Direction und Best RPG auszeichnet und manche finden, das war zu wenig.

Gleichzeitig mit der Veröffentlichung des neuen Videos sind die Vorbestellungen gestartet – und dabei gibt es eine kleine Überraschung: Im Nintendo eShop kostet Metaphor: ReFantazio in der Standardversion lediglich 39,99 US-Dollar.

Eine Handelsversion für den Westen ist bislang noch nicht verfügbar. In Japan soll Metaphor: ReFantazio dagegen auch physisch für „Switch 2“ erscheinen, allerdings als Game-Key-Card – für die meisten von euch ist also auch ein Import wahrscheinlich keine Alternative.

Mit der „Switch 2“-Version können nun jedenfalls auch BesitzerInnen von Nintendos neuer Konsole in das vielfach ausgezeichnete Fantasy-Rollenspiel eintauchen. Spielerisch erwartet euch der bekannte Mix aus rundenbasierten Kämpfen mit Echtzeit-Elementen, Archetypen und Zeitmanagement. Wie die „Switch 2“-Version aussieht, zeigt Atlus im neuen Trailer.

Der neue Trailer:

via Nintendo Everything, Bildmaterial: ReFantazio, Atlus, Studio Zero