Final Fantasy VII Revelation: Story-DLC, Vorabzugang, physische Edition und Collector’s Edition

In einem ausführlichen Beitrag haben wir euch heute den konkreten Termin und neues Gameplay zu Final Fantasy VII Revelation von der State of Play präsentiert. Inzwischen hat Square Enix die Pressemeldung nachgeschoben und liefert für Fans wichtige Details rund um die Veröffentlichung – und die Zeit danach.
Na klar, es geht um die physischen Editionen und um DLC. Bis zuletzt war offen, ob Final Fantasy VII Revelation auf Disc für PlayStation 5 erscheint. Über mögliche DLC wurde ebenfalls schon zuvor ordentlich spekuliert. Diese Fragen werden heute beantwortet – zumindest im Ansatz.
Die gute Nachricht: Final Fantasy VII Revelation erscheint physisch für PlayStation 5, Xbox Series und Nintendo Switch 2. Die physische Edition für Switch 2 ist erwartungsgemäß eine Game Key Card. Obacht: Die physische Edition für PS5 wird nicht konkretisiert. Es ist weder von Disc, noch von einem Downloadcode die Rede. Man kann dann wohl von einer Disc ausgehen – aber diese Tage halten bekanntlich auch böse Überraschungen bereit.
Die physischen Editionen gibt es in drei Formaten: Die Standard-Edition kostet 79,99 Euro und bietet neben dem Spiel eine Magic-Karte und ein Steelbook. Die Deluxe Edition zu 109,99 Euro beinhaltet darüber hinaus einen Mini-Soundtrack und ein Artbook. Und die 389,99 Euro teure Collector’s Edition ist exklusiv im Square Enix Store zu haben.
Zwei Story-DLC zu Sephiroth, Vincent und den Turks
Die Collector’s Edition bietet darüber hinaus auch Zugang zum Story-Erweiterungspass, der dann hiermit auch offiziell wäre. Dieser bietet Zugang zu zwei storybasierten DLC nach der Veröffentlichung, die aktuell für Winter 2027 und Frühjahr 2028 geplant sind. Der erste wird sich Sephiroth widmen, der zweite DLC rückt Vincent und die Turks in den Fokus.
Die physische Deluxe Edition beinhaltet die DLC nicht. Die digitale Premium Edition (109,99 Euro) hingegen schon. Als weitere digitale Optionen stehen eine Standard-Edition (79,99 Euro) und eine Premium Plus Edition für 119,99 Euro zur Verfügung. Letztere bietet vor allem 24 Stunden Vorabzugang zum Spiel.
Jetzt dürft ihr wählen. Physisch und (hoffentlich) mit Disc – oder digital, dafür aber gleich inklusive der Story-DLCs? Und wenn’s ein bisschen mehr sein darf, winkt auch der Vorabzugang. Allerdings (wie üblich) nur mit einer digitalen Edition. Und die härtesten Fans können schon mal 400 Euro beiseitelegen.
Die Collector’s Edition:
Die Deluxe Edition:
Die Standard-Edition:
Bildmaterial: Final Fantasy VII Revelation, Square Enix
11 Kommentare
Collector's Edition für PS5 für ≈ 400€ inkl. die 10€ für Versand ist schon vorbestellt. 😅
Kommt ja quasi laut aktuellem Veröffentlichungsdatum 2 (bzw. bei Vorabzugang 3) Tage vor dem 7. von Remake.
Das wegen PS5-Disc (ja / nein) find ich "blödsinnige Panikmache" um wiedermal mehr Kommis und somit auch Klicks zu generieren.
Bei der NSW2-Version steht schon Softwareschlüssel-Karte auf der Abbildung der Hülle drauf.
Also wenn es bei der PS5-Version nen CiaB WÄR (was eben Nicht sein wird) , dann würde da sicherlich auch irgendwo was davon stehen, dass es sich, das gesamte Spiel an Sich betreffend, um einen Downloadcode handeln würde (entweder eben auch schon auf der Abbildung der Hülle oder / und irgendwo separat) .
Ich glaube, der Grund dafür ist, dass man in den Mock-Ups im Grunde überhaupt keine Version des Spiels sieht, auf der Hülle sieht man ja auch kein PS5- oder Switch-Logo, weshalb man auch die Datenträger nicht sieht.
Generell denke ich aber, dass Square Enix sich des Backlashes genug bewusst ist, um so eine wichtige Info nicht vorzuenthalten. Ich kann mir sogar vorstellen, dass es eher notwendig wäre, einen Code-in-a-Box zu deklarieren als eine Disc.
Ich mein, dass es physisch erscheint, steht ja sogar in der Überschrift ihres Press Releases.
Dass man wirklich so dumm ist, einen für viele verhassten Code-in-a-Box dermaßen prominent zu bewerben, kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen.
Davon gehe ich auch stark aus. Erweiterungen für ein Spiel im Voraus anzukündigen ist ja nicht unüblich - Spiele wie Borderlands haben es ja schon vorgemacht. Ich bin mir nicht sicher, ob nicht sogar Witcher 3 seine Erweiterungen schon vor Release angekündigt hat. Ist schon zu lange her. So oder so, es ist nicht unüblich.
Und, da muss man auch fair sein, Revelation wird auch ohne die DLC ein Umfangsmonster werden. Beschweren, dass man hier zu wenig für sein Geld bekommt, kann man sich wahrlich nicht. Viele werden vermutlich sogar eher beklagen, dass es ZU umfangreich wird.
Als ich wette die dlcs werden entweder wie @Kaiserdrache es geschrieben hat die neu Umsetzung von Advent Children und Dirge of Cerberus oder was ich mir auch vorstellen können die neu umsetzung von den Mobile Spielen Ever Crisis und Bevor Crisis. Ever Crisis geht ja stark auf Sephiroths Vergangenheit ein und Ever Crisis geht ja stark auf die turks ein. Außerdem ist es ja eh gerade im Trend bei Square Mobile Games in richtige Spiele umzumodeln. Ich wäre aber mit beiden Möglichkeiten zufrieden.
😉
@Psycake Das die Mockups für alle Plattformen dienen sollen, ist ein guter Punkt, jep. Das wird der Grund sein, danke! Ich will auch gar kein Code in the Box herbeireden. Wollte nur darauf aufmerksam machen, dass die Pressemeldung das "physisch" nicht konkretisiert, wo sie sonst nahezu alles konkretisiert, was die Inhalte der Editionen angeht. Ich gehe von Disc aus. Aber in der Pressemeldung steht nicht "Disc" - das ist es, was ich sagen will. Wäre jetzt auch kein Aufwand gewesen, das zu konkretisieren -wenn man sich doch schon des Backslash bewusst ist.
Die Überschrift würde ich nicht gelten lassen. Klar, die ganze Meldung ist voller "physisch" ^^.