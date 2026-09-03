Final Fantasy VII Revelation: Story-DLC, Vorabzugang, physische Edition und Collector’s Edition

In einem ausführlichen Beitrag haben wir euch heute den konkreten Termin und neues Gameplay zu Final Fantasy VII Revelation von der State of Play präsentiert. Inzwischen hat Square Enix die Pressemeldung nachgeschoben und liefert für Fans wichtige Details rund um die Veröffentlichung – und die Zeit danach.

Na klar, es geht um die physischen Editionen und um DLC. Bis zuletzt war offen, ob Final Fantasy VII Revelation auf Disc für PlayStation 5 erscheint. Über mögliche DLC wurde ebenfalls schon zuvor ordentlich spekuliert. Diese Fragen werden heute beantwortet – zumindest im Ansatz.

Die gute Nachricht: Final Fantasy VII Revelation erscheint physisch für PlayStation 5, Xbox Series und Nintendo Switch 2. Die physische Edition für Switch 2 ist erwartungsgemäß eine Game Key Card. Obacht: Die physische Edition für PS5 wird nicht konkretisiert. Es ist weder von Disc, noch von einem Downloadcode die Rede. Man kann dann wohl von einer Disc ausgehen – aber diese Tage halten bekanntlich auch böse Überraschungen bereit.

Die physischen Editionen gibt es in drei Formaten: Die Standard-Edition kostet 79,99 Euro und bietet neben dem Spiel eine Magic-Karte und ein Steelbook. Die Deluxe Edition zu 109,99 Euro beinhaltet darüber hinaus einen Mini-Soundtrack und ein Artbook. Und die 389,99 Euro teure Collector’s Edition ist exklusiv im Square Enix Store zu haben.

Zwei Story-DLC zu Sephiroth, Vincent und den Turks

Die Collector’s Edition bietet darüber hinaus auch Zugang zum Story-Erweiterungspass, der dann hiermit auch offiziell wäre. Dieser bietet Zugang zu zwei storybasierten DLC nach der Veröffentlichung, die aktuell für Winter 2027 und Frühjahr 2028 geplant sind. Der erste wird sich Sephiroth widmen, der zweite DLC rückt Vincent und die Turks in den Fokus.

Die physische Deluxe Edition beinhaltet die DLC nicht. Die digitale Premium Edition (109,99 Euro) hingegen schon. Als weitere digitale Optionen stehen eine Standard-Edition (79,99 Euro) und eine Premium Plus Edition für 119,99 Euro zur Verfügung. Letztere bietet vor allem 24 Stunden Vorabzugang zum Spiel.

Jetzt dürft ihr wählen. Physisch und (hoffentlich) mit Disc – oder digital, dafür aber gleich inklusive der Story-DLCs? Und wenn’s ein bisschen mehr sein darf, winkt auch der Vorabzugang. Allerdings (wie üblich) nur mit einer digitalen Edition. Und die härtesten Fans können schon mal 400 Euro beiseitelegen.

Die Collector’s Edition:

Die Deluxe Edition:

Die Standard-Edition:

Bildmaterial: Final Fantasy VII Revelation, Square Enix