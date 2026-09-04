Digimon-Fans erhalten erste Einblicke zun großen Story-DLC zu „Time Stranger“

Nach einigen kleineren DLC hatte Bandai Namco schon im März angekündigt, dass Digimon Story: Time Stranger auch eine umfangreiche DLC-Erweiterung erhalten soll. Dazu gab es jetzt erste konkrete Details.

Im Rahmen der State of Play Japan feierte der erste Trailer zur Erweiterung „A Hero’s Eternal Legacy“ sein Debüt. Die Story-Erweiterung spielt drei Jahre nach der Schlacht zwischen den Agenten und den Olympischen Zwölf zur Rettung der menschlichen und der digitalen Welt: Iliad.

Der neue Inhalt erscheint 2027 auf PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2, Nintendo Switch und PCs. „A Hero’s Eternal Legacy tritt ein neuer Held in Erscheinung, während sich die Spielenden auf eine Reise voller Mut und Freundschaft durch die unerforschten Gebiete von Iliad begeben, auf der sie auf mehr als 50 neue Digimon treffen“, heißt es.

Digimon Story: Time Stranger ist (nach langer Wartezeit) das aktuelle RPG der Digimon-Reihe. Beinahe acht Jahre waren seit der Erstveröffentlichung des letzten „Digimon Story“-Spiels, Hackers Memory, vergangen. Die gute Nachricht: auf das nächste Digimon-Spiel müsst ihr wahrscheinlich nicht so lange warten.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Digimon Story: Time Stranger, Bandai Namco, Media.Vision