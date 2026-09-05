Die Neuerscheinungen im September mit Orbitals, Onimusha, Fire Emblem, Trails und mehr

Wir starten etwas verspätet in den September mit unserer Liste der Neuerscheinungen für den inzwischen laufenden Monat. Doch es lohnt sich noch – der September, auch bekannt als „Ausweichmonat“ zu GTA VI, ist packevoll.

Bereits erschienen sind in den letzten Tagen unter anderem Orbitals, The Blood of Dawnwalker und Onimusha: Way of the Sword, allesamt zu hervorragenden Reviews. Was für ein Start in den Monat! Welchen der Titel habt ihr euch gekauft?

Spätestens zur Monatsmitte wird es wieder wild: Marvel’s Wolverine, Trails in the Sky 2nd Chapter und Fire Emblem: Fortune’s Weave stehen beinah gleichzeitig auf dem Plan. Das Mineru-Konstrukt müsst ihr euch nur ins Regal stellen.

Bis zum Monatsende gibt es dann eine kleine Verschnaufpause, jedenfalls was die Blockbuster angeht. Dann erscheinen Silent Hill: Townfall und Control Resonant. Wer sich für diesen Monat AAA-Games vorgenommen hat, der hat sicherlich einiges zu tun.

Aber auch bei Indies, Portierungen und nachträglichen Handelsversionen gibt es spannende Veröffentlichungen. Mewgenics erscheint beispielsweise und Absolum erhält eine physische Version für Nintendo Switch 2. Außerdem erhäält Dragon Quest XI S noch eine Fassung für Switch 2. Welches sind eure Must-Haves im September?

Unsere Auswahl:

Bildmaterial: Fire Emblem: Fortune’s Weave, Nintendo, Intelligent Systems