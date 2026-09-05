Die Neuerscheinungen im September mit Orbitals, Onimusha, Fire Emblem, Trails und mehr

Wir starten etwas verspätet in den September mit unserer Liste der Neuerscheinungen für den inzwischen laufenden Monat. Doch es lohnt sich noch – der September, auch bekannt als „Ausweichmonat“ zu GTA VI, ist packevoll.
Bereits erschienen sind in den letzten Tagen unter anderem Orbitals, The Blood of Dawnwalker und Onimusha: Way of the Sword, allesamt zu hervorragenden Reviews. Was für ein Start in den Monat! Welchen der Titel habt ihr euch gekauft?
Spätestens zur Monatsmitte wird es wieder wild: Marvel’s Wolverine, Trails in the Sky 2nd Chapter und Fire Emblem: Fortune’s Weave stehen beinah gleichzeitig auf dem Plan. Das Mineru-Konstrukt müsst ihr euch nur ins Regal stellen.
Bis zum Monatsende gibt es dann eine kleine Verschnaufpause, jedenfalls was die Blockbuster angeht. Dann erscheinen Silent Hill: Townfall und Control Resonant. Wer sich für diesen Monat AAA-Games vorgenommen hat, der hat sicherlich einiges zu tun.
Aber auch bei Indies, Portierungen und nachträglichen Handelsversionen gibt es spannende Veröffentlichungen. Mewgenics erscheint beispielsweise und Absolum erhält eine physische Version für Nintendo Switch 2. Außerdem erhäält Dragon Quest XI S noch eine Fassung für Switch 2. Welches sind eure Must-Haves im September?
Unsere Auswahl:
- Moonlighter 2: The Endless Vault (Multi): 2. September (später physisch*)
- Orbitals (Switch 2): 3. September (bei Amazon bestellen*)
- The Blood of Dawnwalker (Multi): 3. September (bei Amazon bestellen*)
- Onimusha: Way of the Sword (Multi): 4. September (bei Amazon bestellen*)
- Mewgenics (Konsolen): 8. September (Roguelike vom Isaac-Macher)
- Ova Magica (Konsolen): 8. September (putzige Farming-Life-Sim)
- Culdcept: The First Saturn Tribute (Konsolen): 8. September (später physisch*)
- Welcome to Elderfield (PC): 10. September (Cozy-Horror-Farming-RPG)
- Marvel’s Wolverine (PS5): 15. September (bei Amazon bestellen*)
- Aniimo (Multi): 16. September (F2P-Creature-Collection-RPG)
- Akiba Lost (Multi): 16. September (Live-Action-Game von IzanagiGames)
- amiibo – Mineru-Konstrukt (Merch): 17. September (bei Amazon bestellen*)
- Trails in the Sky 2nd Chapter (Multi): 17. September (bei Amazon bestellen*)
- Fire Emblem: Fortune’s Weave (Switch 2): 17. September (bei Amazon bestellen*)
- Another Eden Begins (Switch, PC): 17. September (soll physisch folgen)
- Absolum – physisch (Switch 2): 17. September (bei Amazon bestellen*)
- Delverium (PC): 21. September (Farming meets Minecraft)
- Yami Kids (PC): 23. September (Monster-Fänger-Genre-Mix)
- Dragon Quest XI S (Switch 2): 24. September (bei Amazon bestellen*)
- Qliphah in Providence’s Shadow (Multi): 24. September (bei Amazon bestellen*)
- Control Resonant (Multi): 24. September (bei Amazon bestellen*)
- Silent Hill: Townfall (PS5, PC): 24. September (bei Amazon bestellen*)
- Super Bomberman Collection (Multi): 25. September (bei Amazon bestellen*)
- Solarpunk – physisch (Switch 2, PS5): 29. September (bei Amazon bestellen*)
- The Witcher 3: Wild Hunt Remastered (Multi): 29. September (nur Download)
- Minecraft Dungeons II (Multi): 29. September (bei Amazon bestellen*)
Bildmaterial: Fire Emblem: Fortune’s Weave, Nintendo, Intelligent Systems
4 Kommentare
Orbitals lieg schon hier , The Blood of Dawn Walker kommt heute, soweit sich die Post bequemt, da sie es gestern einfach nicht zustellen wollten, obwohl schon seit Donnerstag im nächsten Verteiler Zentrum liegt 😅
Trails in the Sky 2nd Chapter und Fire Emblem: Fortune’s Weave sind ebenfalls vorbestellt und habe keine Ahnung,wie und wann ich das alles spielen soll , aber vermutlich bekommt tatsächlich Fire Emblem den Vorrang.
The Witcher 3: Wild Hunt Remastered kommt auf jeden Fall ins Haus, da es eh schon ein kostenloses Upgrade wird und ich dem Geralt sein Abenteuer auf jeder Konsole und PC besitze. Wird ggfs einen neuen Durchgang auslösen.
Control Resonant sieht cool aus und wird bestimmt später mal geholt, wenn ich endlich den Erstling gespielt habe.
Genauso irgendwann im Sale: Moonlighter 2: The Endless Vault.
Als Indie kam gestern noch das gerade erschienene Isle of Reveries hinzu, wenn man Bock auf ein Gameboy Color Zelda Like. Diesmal kämpft aber die Eule 🦉
Fest für diesen Monat ist bei mir nur Trails in the Sky Second Chapter, das dafür aber auch doppelt 😅 Fire Emblem Fortunes Weave wird dann nächsten Monat vermutlich folgen und Orbitals hängt noch in der Schwebe (spielt ja auch im All Haha...ha).
Denke mal im Oktober werde ich wieder ne größere Fure Games holen^^
Bei mir steht Fire Emblem Fortune Weave auf den Plan, das war der Titel weswegen ich mir überhaupt eine Switch 2 geholt hatte.
Dann noch Onimusha: Way of the Sword. Das was ich gesehen habe, gefiel mir richtig richtig gut, hoffe nur dass nicht zu viele Horror-Elemente enthalten sind, die für mich eine Herausforderung darstellen.
Last but Not least hole ich mir Trails in the Sky Remake 2nd für die PS5. Da sich die Switch-Version um zwei Wochen verzögert, werde ich aber ebenfalls zwei Wochen mit dem Start warten ☺️ Irgendwie schade, dass die Switch-Fans länger warten müssen und ich möchte die Wartezeit einfach ein bisschen mit ihnen teilen. Dann können wir uns im Forum gemeinsam austauschen, ohne dass vorab zu viel gespoilert wird.
Onimusha wurde über amazon vorbestellt zu dem sehr guten Preis, leider wird sich die Lieferung verzögern...
Ansonsten liebäugel ich mit Orbitals aber mal gucken ob ich meinen Bruder dazu überreden werden kann.
Und dann kommt halt noch Control Resonant. Darauf habe ich richtig Bock. Vor allem die musikalische Untermalung hat mich schon beim ersten trailer überzeugt. Mal gucken, ob sie direkt beim ersten Versuch ein gutes Nahkampfsystem hinbekommen. Fand Control ganz cool aber die Welt und die story haben mich dort ehrlich gesagt nicht so wirklich gejuckt. War einfach nur ein gutes Spiel mit sehr interessanten Kulissen und einem sehr besonderen Level. Und wenn Resonant mindestens auf dem Niveau sein wird, wäre ich zufrieden.