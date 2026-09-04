Konami gibt neue Einblicke zum bis dato nebulösen Wai Wai World Craft

In den letzten Jahren wurden „World Building“-Sandbox-Games mit grober Struktur wie Minecraft, Terraria und Roblox sehr erfolgreich. Konami möchte nun ein neues Spiel in diesem Stil beisteuern: Wai Wai World Craft soll für PCs via Steam, iOS und Android erscheinen.

Das schon vor einem Jahr bei der Tokyo Game Show angekündigte Sandbox-Abenteuer lief bis heute unter Radar, bekam gestern bei Konami Press Start aber erstmals eine weltweite, große Bühne. Dabei zeigte Konami neue Einblicke in den „vernetzten Titel“, in dem Fans auf Grundlage offizieller Inhalte eigene Spiele erstellen, anpassen und teilen können.

Die Präsentation demonstriert, wie sich Spielregeln verändern, Gegner und neue Mechaniken hinzugefügt sowie Spielwelten individuell gestaltet werden können. Konami gab außerdem bekannt, dass Figuren von hauseigenen Marken wie Contra und Castlevania im Spiel vertreten sind und genutzt werden können.

„Nach den Grundprinzipien Create, Play und Connect soll Konami Wai Wai World Craft eine weltweite Community zusammenbringen, in der Spielende eigene Inhalte erstellen und die Kreationen anderer entdecken können“, wirbt man. Ob’s am Ende so groß wird wie Roblox und Co.?

Der Konzept-Trailer:

Bildmaterial: Wai Wai World Craft, Konami