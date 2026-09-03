New York, 1920er und jede Menge Magie: Konami überrascht mit komplett neuer Marke

Einen interessanten ersten Trailer gab es bei der heutigen State of Play ebenfalls noch zu sehen. Konami hat mit Rhapsody in Scarlet eine komplett neue Marke angekündigt, die Magie mit einem eher ungewöhnlichen Setting verbindet.
Das Action-Adventure entführt Spieler nämlich in das New York der 1920er-Jahre. Zwischen den vom Jazz geprägten Straßen der Metropole schlüpfen wir in die Rolle der Magierin Ellie Myers, die sich einer Bedrohung entgegenstellen muss, welche die gesamte Welt erschüttern könnte.
Jazz, Magie und schnelle Kämpfe
Spielerisch setzt Rhapsody in Scarlet auf actionreiche Kämpfe, bei denen Ellie verschiedene Formen von Magie einsetzen kann. Gemeinsam mit Kreaturen sollen sich dabei umfangreiche Kombos aufbauen lassen. Der erste Trailer liefert bereits einen Vorgeschmack auf das Kampfsystem und die besondere Atmosphäre des Spiels.
Einen Start-Termin gibt es bislang nicht. Rhapsody in Scarlet befindet sich für PlayStation 5, Xbox Series und PC via Steam in Entwicklung. Die bereits deutschsprachige Website hält viele weitere Details bereit!
3 Kommentare
Weiterhin sehr erfreut über Konamis Rückkehr zu richtigen spielen. DAs Spiel hier sah auf jedenfalls interessant aus, aber 100%ig überzeugt hat es mich nicht. Muss davon erst mehr sehen um zu sehen ob es was für mich ist.
Von allen Neuankündigungen war das hier vermutlich mein Highlight. Ein interessantes Setting und die Kämpfe wirken überaus dynamisch. Frage ist nur, was man abseits der Kämpfe noch erwarten darf. Bislang sah man Hauptcharakter Ellie sonst nur durch New York rumlaufen, aber was wird man noch machen? Fragen über Fragen, ich bin mal gespannt. Hoffe, dass es toll wird.
Generell aber extrem erfreut, was ein Comeback Konami hier bislang hingelegt hat. Klar, als Entwickler selbst läuft da nicht mehr so viel, aber man hat seine Marken wohl an sehr kreative und fähige Studios abgegeben (nicht Bloober Team!) und publisht auch noch coole und inszenatorisch sogar hochwertige Indietitel wie Deliver at all Costs aus dem letzten Jahr. Hätte nie damit gerechnet, aber ich freue mich endlich wieder auf Konami-Spiele!
War mein persönlicher Highlight in der Show. Und man sieht alleine vom Gameplay auch schon, wie gut man sich das Kampfsystem zusammen gebaut hat. Da waren andere Spiele deutlich unbeholfener im Show. Wenn Konami nicht zuvor schon offiziell zurück war, dann sind sie es jetzt.