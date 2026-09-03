New York, 1920er und jede Menge Magie: Konami überrascht mit komplett neuer Marke

Einen interessanten ersten Trailer gab es bei der heutigen State of Play ebenfalls noch zu sehen. Konami hat mit Rhapsody in Scarlet eine komplett neue Marke angekündigt, die Magie mit einem eher ungewöhnlichen Setting verbindet.

Das Action-Adventure entführt Spieler nämlich in das New York der 1920er-Jahre. Zwischen den vom Jazz geprägten Straßen der Metropole schlüpfen wir in die Rolle der Magierin Ellie Myers, die sich einer Bedrohung entgegenstellen muss, welche die gesamte Welt erschüttern könnte.

Jazz, Magie und schnelle Kämpfe

Spielerisch setzt Rhapsody in Scarlet auf actionreiche Kämpfe, bei denen Ellie verschiedene Formen von Magie einsetzen kann. Gemeinsam mit Kreaturen sollen sich dabei umfangreiche Kombos aufbauen lassen. Der erste Trailer liefert bereits einen Vorgeschmack auf das Kampfsystem und die besondere Atmosphäre des Spiels.

Einen Start-Termin gibt es bislang nicht. Rhapsody in Scarlet befindet sich für PlayStation 5, Xbox Series und PC via Steam in Entwicklung. Die bereits deutschsprachige Website hält viele weitere Details bereit!

Der erste Trailer:

Story-Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Rhapsody in Scarlet, Konami