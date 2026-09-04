Ein Soldat und ein mysteriöses Kind erwarten euch im nächsten Spiel der Granblue-Macher

Auch die State of Play Japan hatte gestern noch einige interessante Titel auf Lager. Einer davon stammt von Cygames, dem Studio hinter Umamusume: Pretty Derby oder Granblue Fantasy. Gleichzeitig steckt hinter der Ankündigung etwas Größeres: Mit CygamesEdge hat das Unternehmen eine komplett neue Entwicklungsmarke vorgestellt.

CygamesEdge soll sich bewusst auf kleine bis mittelgroße Spiele konzentrieren, die in vergleichsweise kurzen Abständen entwickelt und veröffentlicht werden können. Gleichzeitig möchte Cygames damit zusätzliche Erfahrungen und Know-how in der Spieleentwicklung sammeln.

Den Anfang macht bereits am 5. November das Action-Adventure Where the Seeds Fall für PlayStation 5, Nintendo Switch 2 und PC via Steam.

Gemeinsam hinab durch den Weltenbaum

Cygames beschreibt Where the Seeds Fall als „dramatic collapse action adventure“. Die Menschheit hat sich vor einer als „Fäulnis“ bezeichneten Bedrohung in einen gigantischen Weltenbaum zurückgezogen. Im Mittelpunkt steht ein Soldat, der auf ein sogenanntes „fell child“ trifft – ein Kind, das als Vorbote einer Katastrophe gilt. Trotzdem verspricht er, es zurück an die Oberfläche zu bringen.

Zumindest die Konstellation aus erwachsenem Beschützer und Kind erinnert auf den ersten Blick ein wenig an PRAGMATA, spielerisch schlägt Cygames‘ neues Projekt allerdings einen eigenen Weg ein. Statt hinauf geht es zunächst immer weiter durch den Weltenbaum hinab.

Ungewöhnlich ist auch der Umfang: Die Hauptgeschichte soll lediglich rund drei Stunden dauern und damit ein bewusst kurzes, intensives Abenteuer bieten. Danach ist jedoch nicht zwangsläufig Schluss. Zusätzliche besonders schwierige Karten, Herausforderungen und ein Zeitrennen-Modus sollen für weiteren Spielstoff sorgen.

Der erste Trailer:

via Automaton Media, Bildmaterial: Where the Seeds Fall, CygamesEdge