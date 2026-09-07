Hinter Konamis „Project Zircon“ steckt kein Castlevania, sondern ein ganz neues Spiel

Schon vor Jahren hatte sich Konami das Trademark zu Project Zircon gesichert. Lange Zeit hatten Castlevania-Fans spekuliert, „Zircon“ könnte in irgendeinem Zusammenhang zu ihrer Lieblingsserie stehen. Daraus wurde nichts, was nunmehr kaum schlimm ist, schließlich steht Belmont’s Curse vor der Tür.

Und Project Zircon ist dann doch etwas ganz Eigenes. Konami hat es als strategisches Deckbuilding-Roguelike enthüllt. Project Zircon ist dabei auch kein vorläufiger Titel oder Projektname, sondern der Name des finalen Spiels, das bisher nur für Steam geplant ist.

„Spielende stellen ihr Deck im Laufe des Spiels zusammen und passen es fortlaufend an veränderte Bedingungen, unerwartete Ereignisse und die Folgen ihrer eigenen Entscheidungen an. Da bei jedem Spieldurchlauf andere Karten, Strategien und historische Entwicklungen zum Tragen kommen, gleicht in Project Zircon kein Durchlauf dem anderen“, wirbt man.

Zur Hintergrundgeschichte heißt es knapp: „Die Welt ist von Angst erfüllt, denn der legendäre Calamity Dragon of the Abyss ist zurückgekehrt. Spielende übernehmen die Rolle eines Herrschers und führen ihre Nation durch eine sich zuspitzende globale Krise.“

In wechselnden Phasen namens „Strategy“ und „Administration“ spielt ihr Karten aus, stärkt eure Nation, reagiert auf neue Bedrohungen und trefft Entscheidungen, die den Verlauf der Geschichte beeinflussen. Diese Entscheidungen sollen „Ereignisse grundlegend verändern“ und zu verschiedenen Enden führen.

Der erste Trailer:

Bildmaterial: Project Zircon, Konami