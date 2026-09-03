Sephiroth joins the battle: Das erste Final Fantasy in HD2D könnt ihr heute ausprobieren

Im Rahmen der State of Play hat Square Enix einen neuen Trailer zu Final Fantasy Resonance präsentiert. Während die ersten Szenen des Videos wenig Überraschungen boten, hatte es das Ende in sich.

Sephiroth präsentierte sich als einer der Gegner im Spiel. Square Enix hatte schon vor einigen Tagen ein umfangreiches „Endgame“ für das Spiel angekündigt, zu dem wohl auch Sephiroth gehören dürfte.

Der Bösewicht aus Final Fantasy VII präsentiert sich mystisch wie immer und hat zu allem Übel auch seinen Meteor mitgebracht. Auf die heute ebenfalls veröffentlichte Demo zu Final Fantasy Resonance dürftet ihr auf Sephiroth wohl noch nicht treffen. Die Demo bietet euch Zugang zu den Anfängen des Spiels und dem gesamten ersten Kapitel. Euren Speicherstand werdet ihr in die Vollversion übertragen können.

Final Fantasy Resonance wird deutsche Texte und englische sowie japanische Sprachausgabe bieten und erscheint am 22. Oktober 2026 für die Switch-Familie, PlayStation 5, Xbox Series sowie PCs. Eine physische Version gibt es für Switch, Switch 2 und PS5 – diese ist bei Amazon* vorbestellbar.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Final Fantasy Resonance, Square Enix, Team Asano, Lancarse