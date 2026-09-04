Disc, Download, Cartridge: Was die physische Version von Final Fantasy VII Revelation enthält

Es war ein aufregender Tag gestern – wenn man es mit der Remake-Trilogie zu Final Fantasy VII hält. Final Fantasy VII Revelation hat endlich einen konkreten Termin und Square Enix stellte mehrere digitale und physische Editionen vor.
Im Vorfeld hatte Naoki Hamaguchi im Kontext des Disc-Aus von Sony noch nicht zu viel versprechen wollen. Insofern war gestern die Freude groß, dass Square Enix physische Versionen anbieten wird. Verunsicherungen und Unklarheiten gab es aber vor allem rund um die PS5-Version. Heute klärt sich alles auf.
Während die „Switch 2“-Fassung erwartungsgemäß auf einer Game Key Card kommt, die anschließend einen mindestens 130 GB großen Download erforderlich macht, werden die PS5- und Xbox-Versionen auf einer Disc ausgeliefert. Und da liegt der Hase im Pfeffer. Es ist nämlich buchstäblich eine Disc.
Nur eine Disc reicht offensichtlich für die Inhalte von Final Fantasy VII Revelation nicht aus. „Zum Spielen der physischen Version des Spiels ist eine Internetverbindung erforderlich, um zusätzliche Spieldaten herunterzuladen“, heißt es im Kleingedruckten im Square Enix Blog. Das klingt danach, als sei das Spiel ohne Download nicht vollumfänglich spielbar.
Keine Überraschung, bot doch schon Final Fantasy VII Rebirth seinerzeit in der Plastikhülle gleich zwei Discs. Das war damals noch ein Marketing-Aufhänger, auch im Hinblick auf die vielen Discs des Originals. Für Revelation spart sich Square Enix die zweite Disc leider. Ein großer Wermutstropfen für Sammler. Aber zumindest der Downloadcode in der Plastikhülle ist vom Tisch – für Revelation jedenfalls.
Bildmaterial: Final Fantasy VII Revelation, Square Enix
6 Kommentare
Wenn es denn zwei Discs dann wären. Ich erinnere mich da an das Chaos rund um Baldur's Gate 3 zurück. Auf Xbox 3 Discs und auf PS5 2 Discs. Es kommt eben immer drauf an, wie das System die Daten verarbeitet.
Wir hatten ja gestern noch darüber gesprochen, wenn das Spiel für Switch 2 schon 130 Gigabyte groß ist, wie groß wird es dann wohl für die leistungsfähigeren Systeme sein bei den riesigen Unreal-Assets?
Ich gehe nun einfach mal davon jetzt aus, Square Enix möchte sich einfach die zweite Disc sparen. Hier wird in der News ja schon erwähnt, dass das bei Rebirth eben noch ein Marketing-Schachzug war, damit zu werben. Wo wir ja alle wissen, dass es auf modernen Systemen keinen Disc-Wechsel mehr gibt. Genau so wenig gibt es noch eine Install- und eine Play-Disc. Auch, wenn Multi-Disc Spiele zuletzt glaube ich sogar immer so noch markiert waren. Es sind eigentlich 2 Install-Discs und auf einer davon befindet sich der Lizenzschlüssel zum starten des Spiels.
Aber theoretisch sollte das komplette Spiel eigentlich auf 2 BD-100 Discs passen. Aber bei den Unreal-Assets ist das halt so eine Sache. Aber da Square Enix hier ich immer noch auf die veraltete UE4 setzt, müssten die Assets eigentlich etwas kleiner sein als bei der UE5.
Als Kompromiss hätte man bei dieser absurd teuren Collector's Edition das Spiel komplett drauf packen können.
Jetzt weiß man zumindest, was Hamaguchi meinte, als er im Interview sagte, er wüsste schon gar nicht mehr, ob das Spiel auf Disc erscheinen wird. Man arbeite an verschiedenen Lösungen. Und diese Lösung war dann halt ein Release auf einer einzigen Disc, die einen Daten-Download voraussetzt. Das hat, meiner Meinung nach, rein gar nichts mit der Entscheidung von Sony zu tun. Aber es ist umso praktischer, den schwarzen Peter nun nach Sony zu schieben, weil man gerade selbst gut unterm Radar fliegen kann. Das ist doch einfach nur Square Enix, die sich hier die zweite Disc sparen wollen.
Jemand hat das ja kürzlich ausgerechnet. Ein Publisher spart circa 10-15 Dollar pro Exemplar, wenn die Disc wegfällt. Die Rechnung setzt sich daraus zusammen, auf welchen Rohling die Publisher zurückgreifen. Nicht mitgerechnet wurden meines Wissens Multi-Disc Titel, die einfach in der heutigen Zeit eine Seltenheit sind. Es dürfte bestimmt nicht mehr als eine Handvoll Spiele geben, die darauf gesetzt haben. Mir selbst fällt nur Red Dead Redemption 2, Last of Us 2 (nur PS4 Version), Final Fantasy VII Remake 1-2 und Baldur's Gate 3 ein. BG3 hatte ja eh nur nen sehr limitierten Release gehabt und war dementsprechend teuer und nur als Collector's Edition zu haben.
War ja leider zu erwarten bei dem Eiertanz von Hamaguchi, ich unterstelle mal das er zu diesem Zeitpunkt schon irgendwo die Richtung wußte wo es hingeht, wollte oder konnte sich aber da noch nicht äußern. Traurig wo die Gaminglandschaft hinzieht, maximale Gewinnausschüttung für Investoren, eine andere Richtung gibts nicht mehr. Je nach dem wieviel auf der Disk drauf ist, ist es zwar immer noch ein Kompromiss zu den vollen 130 gb. Andererseits hat man mit dem digitalen download wenigstens über die Generation hinaus noch das Spiel zum download. Oder man verzichtet halt auf den Abschluss der Saga. Die Entscheidungen hat jeder.
Könnte ja aber auch einfach sein, dass die 1-Disc-Lösung ein Kompromiss aus...
einer Keine-Disc-Lösung und...
einer 2- oder 3-Discs-Lösung ist (und jetzt kommt der vll. entscheidende Punkt) die durch die inzwischen teilweise schon stark zurückgefahrenen PS5-Disc-Press-Kapazitäten ja vll. gar nicht mehr möglich wären, da ja Final Fantasy VII Revelation sicher nicht das einzige / letzte Spiel auf Disc sein wird, das in den Stätten gepresst wird und die geringeren Kapazitäten somit auch wieder relativ schnell für Andere Pressungen "frei geräumt werden müssen" .
Und dass es dann aber für Xbox auch nur eine Disc wird, könnte dann vll. auch noch was mit "Streitvermeidung" oder sowas in der Richtung zu tun haben.
Hat denn irgendjemand was anderes erwartet? Naja, ich habe eigentlich erwartet, dass es gar keine gibt. Und das, was man da macht, ist absoluter Unfug.
Naja, dass es keine ordentliche S2-Version gibt, ist auch keine Überraschung. Mir ist zwar nicht bekannt, ob man das Spiel auf eine reguläre Cartridge gekriegt hätte, aber da Square ja genauso geldgeil wie Atlus ist, geben die doch keinen Cent mehr aus als nötig. Schließlich werden Spiele wie die demnächst erscheinenden FFR und die Kingdom Hearts-Collection ebenfalls nur auf Keycard erscheinen und die hätten definitiv drauf gepasst.
Ob nun die Switch-2-Version oder die PS5-Version: Bezüglich der Datenmenge auf dem Datenträger ist es ja egal. Wenn kein Internet da ist, kann man beide Versionen frisch gekauft nicht spielen.
Wichtig ist eher, welche der beiden Versionen man in 20 Jahren noch installieren kann, wenn die Online-Funktionen des jeweiligen Systems abgeschaltet sind. Da vertraue ich Nintendo im Moment eher (ist aber mehr so mein Bauchgefühl. )