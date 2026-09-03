Weniger als zwei Wochen: Wolverine fährt bei der State of Play nochmal die Krallen aus

Heute, am 3. September, hat Sony zu einer neuen State of Play eingeladen – und diesmal sogar im Doppelpack. Neben der regulären Ausgabe folgte eine zusätzliche State of Play Japan. Einer der großen Namen des Abends war dabei Marvel’s Wolverine.

Lange müssen sich Fans ohnehin nicht mehr gedulden. Weniger als zwei Wochen trennen uns mittlerweile von der Veröffentlichung: Das neue Abenteuer von Insomniac Games erscheint am 15. September exklusiv für PlayStation 5.

Wolverine zeigt (noch) einmal die Krallen

Kurz vor der Veröffentlichung legt Insomniac Games deshalb noch einmal nach und präsentiert im Rahmen der heutigen State of Play einen weiteren Trailer zu Marvel’s Wolverine.

Damit geht die Werbekampagne langsam auf die Zielgerade. Erst kürzlich gab es bereits einen ausführlicheren Trailer, der noch einmal Kämpfe, Spielwelt und Logans Hintergrund in den Mittelpunkt rückte. Nun bekommt Wolverine kurz vor seinem großen Auftritt noch einmal die Bühne bei Sony.

Die heutige State of Play war wohl die letzte große Gelegenheit, Marvel’s Wolverine vor dem Start ausführlicher zu präsentieren. Ab dem 15. September können PS5-Spieler dann selbst die Krallen ausfahren.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Marvel’s Wolverine, Sony, Insomniac Games