Until Dawn 2 hat endlich einen Termin – und welche Rolle die Dispatch-Macher spielen

Auch Until Dawn 2 bekam bei der State of Play noch einmal die große Bühne – und diesmal gibt es endlich einen konkreten Termin. Firesprite hat bestätigt, dass das Horror-Abenteuer am 28. Januar 2027 für PlayStation 5erscheint.

Die Vorbestellungen starten bereits am 10. September. Sony hatte Until Dawn in den letzten Jahren ein Remaster und eine Film-Adaption spendiert. Im Mittelpunkt steht diesmal die Gruppe Dead True, ein Team von Fake-Geisterjäger-YouTubern, das zunächst die Ereignisse rund um das Blackwood Sanatorium untersucht.

Eine unerwartete Entdeckung führt die Gruppe schließlich auf die abgelegene Akishima Island im Südpazifik. Dort wurde bereits in den 70er-Jahren ein Luxusresort unter mysteriösen Umständen aufgegeben – und offenbar wartet auf der Insel etwas deutlich Älteres und Gefährlicheres.

Die Dispatch-Macher helfen bei der Geschichte

Für die Story arbeitet Firesprite mit AdHoc Studio, den Machern von Dispatch, zusammen. Entsprechend sollen komplexe Charaktere, Beziehungen und schwierige Entscheidungen erneut eine große Rolle spielen. Wie schon beim Vorgänger können einzelne Entscheidungen darüber bestimmen, wer die Nacht überlebt – und wer einen deutlich grausameren Ausgang findet.

Der neue Trailer liefert dafür bereits einige Beispiele. So muss Owen entscheiden, ob er seinem verschwundenen Freund Nate folgt oder einen Umweg nimmt, während Mina vor eine noch ungewöhnlichere Wahl gestellt wird: Für ein Ritual soll sie entweder das tierische Mitglied der Gruppe opfern – ein Huhn – oder stattdessen ihr eigenes Blut riskieren.

Auch Dr. Hill, erneut gespielt von Peter Stormare, kehrt zurück. Vorbesteller erhalten passend dazu unter anderem besondere Outfits und sammelbare Dr.-Hill-Wackelköpfe. Zusätzlich erscheint eine Digital Deluxe Edition mit Neon-Kostümen für die acht Mitglieder von Dead True sowie dem „Diorama of Death“, über das sich die verschiedenen grausamen Todesarten noch einmal betrachten lassen. Until Dawn 2 erscheint am 28. Januar 2027 exklusiv für PlayStation 5.

Der neue Trailer:

via PlayStation Blog, Bildmaterial: Until Dawn 2, Sony Interactive Entertainment, Firesprite