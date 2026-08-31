Der Game Boy Color bekommt 2026 ein neues Spiel – und Pokémon-Fans sollten genau hinsehen

Neue Spiele für den Game Boy Color sind im Jahr 2026 erwartungsgemäß eher eine Seltenheit. Umso interessanter ist PachiPals, das nicht nur tatsächlich für Nintendos mittlerweile fast 30 Jahre alten Handheld erscheint, sondern bei Pokémon-Fans gleich mehrere vertraute Saiten anschlagen dürfte.

Entwickelt wird PachiPals von Rebusmind, während Incube8 Games als Publisher fungiert. Spielerisch erwartet euch ein „Creature Collection“-Abenteuer, das sich ziemlich unverkennbar von den klassischen Pokémon-Spielen inspirieren lässt – allerdings mit einem ungewöhnlichen Kniff.

100 Monster warten in Astria

Eure Reise führt euch durch die Region Astria, in der zahlreiche sogenannte PachiPals auf ihre Entdeckung warten. Einschließlich ihrer Entwicklungen gibt es insgesamt 100 verschiedene Kreaturen. Informationen über bereits entdeckte Monster landen zudem in eurem Notebook, das damit eine ähnliche Funktion wie der Pokédex übernimmt.

Auch eine Geschichte gibt es: Im Laufe eurer Reise sollt ihr nach und nach die Geheimnisse von Astria und einer mysteriösen unbekannten Kreatur aufdecken. Der große Unterschied zu Pokémon zeigt sich allerdings beim Einfangen der Monster.

Statt Pokébälle auf die kleinen Wesen zu werfen, beginnt eine Art Pinball-Match. Mit einer Kugel müsst ihr die Energie des jeweiligen Monsters reduzieren, bevor es sich eurem Team anschließt. Auch Kämpfe gegen andere Trainer setzen auf dieses ungewöhnliche Prinzip. Dabei treten Teams aus jeweils drei Kreaturen auf einem Pachinko-artigen Spielfeld gegeneinander an. Timing, Strategie, Spezialfähigkeiten und elementare Stärken sollen über Sieg und Niederlage entscheiden.

Ein neues Spiel für den Game Boy Color – im Jahr 2026

Digital ist PachiPals als ROM bereits erhältlich, eine physische Game-Boy-Color-Version soll im Oktober 2026 folgen. Zusätzlich sind Fassungen für den Analogue Pocket und ModRetro Chromatic geplant. Wer vorher ausprobieren möchte, ob der ungewöhnliche Mix funktioniert, kann außerdem eine kostenlose Demo spielen.

Gerade ältere Pokémon-Fans dürften bei dem Konzept schnell an einen anderen Klassiker denken: Pokémon Pinball kombinierte schließlich schon vor vielen Jahren die Welt der Taschenmonster mit Flipper-Mechaniken. PachiPals geht mit seiner Erkundung, den 100 sammelbaren Kreaturen und seinem eigenen Kampfsystem allerdings noch einige Schritte weiter.

Übrigens ist PachiPals nicht das einzige ungewöhnliche Game-Boy-Color-Projekt von Incube8 Games. Erst 2025 veröffentlichte der Retro-Publisher mit Infinity ein taktisches RPG, dessen Entwicklung ursprünglich bereits zwischen 1999 und 2001 begonnen hatte. Das Spiel wurde damals eingestellt und schließlich mehr als zwei Jahrzehnte später doch noch fertiggestellt – inklusive echter Game-Boy-Color-Version.

Der Trailer:

via GameRant, Bildmaterial: PachiPals, Incube8 Games, Rebusmind