Noch ein Spiel mit Zelda-Vibes – doch dieses hier hat zumindest einen cleveren Trick

Spiele mit „Zelda Vibes“ gibt es mittlerweile noch und nöcher – und 2027 gesellt sich laut GameRant ein weiterer Kandidat dazu. Uncanyon setzt auf Erkundung, Tempel, Monster, versteckte Wege und umfangreiche Rätsel. Besonders interessant ist allerdings die Mechanik, mit der ihr kurzerhand die Realität verändern könnt.

Entwickelt wird das Abenteuer von Graceful Decay, dem Studio hinter dem Perspektiv-Puzzlespiel Maquette. Annapurna Interactive übernimmt die Veröffentlichung. Ihr spielt Sonia, die eine vergessene Welt erkundet, in der verschiedene alternative Realitäten miteinander verschmelzen.

Einfach mal die Realität wechseln

Mithilfe sogenannter „Fragmentsteine“ kann Sonia die Realität eines bestimmten Bereichs verändern. Dadurch verschwinden Hindernisse, neue Wege entstehen oder ganze Räume verändern ihr Aussehen. Besonders spannend: Der Wechsel lässt sich sogar mittendrin stoppen, sodass Teile mehrerer Realitäten gleichzeitig existieren.

Genau darum sollen sich viele der Rätsel drehen. Statt kleiner Denkaufgaben zwischen den Kämpfen verspricht Graceful Decay aufwendigere Tempel und Ruinen voller Fallen, Mechanismen und Geheimnisse. Neue Fähigkeiten erweitern dabei nach und nach die Möglichkeiten, mit der Umgebung zu interagieren. Statt unzähliger Spezialwerkzeuge soll Sonia allerdings nur ein überschaubares, dafür vielseitig einsetzbares Arsenal erhalten.

The Legend of Zelda wurde von den Entwicklern zwar nicht ausdrücklich als Inspiration genannt, die Parallelen bei Erkundung, Fähigkeiten und Dungeon-Rätseln liegen jedoch nahe. Uncanyon erscheint 2027 für Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox und PC via Steam. Einen konkreten Termin gibt es bislang nicht.

Der Trailer:

via GameRant, Bildmaterial: Uncanyon, Graceful Decay, Annapurna Interactive