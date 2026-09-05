Gundam Rogue Orbit präsentiert neue Charaktere, angepasste Mobile Suits und einen Termin

Jeder kennt Gundam. Wahrscheinlich sogar, wenn man noch nie Gundam gesehen oder gespielt hat. Gundam sind eine wahre Popkultur-Ikone und die Bedeutung der Marke strahlt weit über Japan hinaus. Bis hinein in Düsseldorf, wo vor einigen Wochen ein permanenter Gundam-Store eröffnete.

Und so hat sich Gundam Rogue Orbit dann wahrscheinlich auch den Platz in der „großen“ State of Play am gestrigen Tag verdient und wurde nicht etwa erst während der „kleinen“ State of Play Japan präsentiert.

Immerhin hatte Bandai Namco auch den konkreten Termin im Gepäck. Gundam Rogue Orbit erscheint demnach am 5. März 2027 für PlayStation 5, Xbox Series und PCs in einer Standard, Deluxe und Collector’s Edition.

„Das Spiel führt eine neue Zeitlinie in der Gundam-Saga ein, in der die Menschheit in einem rasanten, narrativen Actionspiel gegen eine unbekannte Bedrohung um ihr Überleben kämpft“, führt Bandai Namco ein.Fans bestreiten Kämpfe in mächtigen Mobile Suit quer durch das Sonnensystem.

Der neue Trailer stellt individuell angepasste Mobile Suits vor, führt Charaktere woe Sofia, Big Paul und April neu ein und zeigt einen mysteriösen, schwarzen Mobile Suit mit leuchtenden roten Augen. Ihr schlüpft in die Rolle des Spitzenpilots RE-X in den Gundam Helix „und werden dabei von Vii unterstützt, einer Haro-Einheit, die als universelle intelligente Unterstützung speziell für den Gundam Helix entwickelt wurde.“

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Gundam Rogue Orbit, Bandai Namco