Nur noch knapp zwei Wochen: Marvel’s Wolverine zeigt noch einmal seine Krallen

Nur noch knapp zwei Wochen, dann ist es bereits so weit: Marvel’s Wolverine* erscheint am 15. September exklusiv für PlayStation 5. Kurz vor der Veröffentlichung legt Insomniac Games deshalb noch einmal nach und präsentiert einen neuen Trailer mit mehr Eindrücken aus dem Action-Abenteuer.

Dabei bekommen wir nicht nur weitere Szenen aus der Spielwelt zu sehen. Der Trailer widmet sich insbesondere den Kämpfen und verschiedenen Gameplay-Features, gibt aber auch weitere Einblicke in die Hintergrundgeschichte von James „Logan“ Howlett.

Wolverine selbst führt durch den Trailer

Passend dazu wird der neue Trailer von Liam McIntyre erzählt, der Logan in Marvel’s Wolverine seine Stimme leiht.

Passend zum Spiel wurde auch eine besondere PlayStation 5 sowie Controller angekündigt, die in verschiedenen Farben daher kommt, jeweils aber leider mit einem Code in der Box. Alle Infos dazu bekommt ihr in einem separaten Artikel bei uns.

Wer sich vor der Veröffentlichung noch einen ausführlicheren Eindruck verschaffen möchte, bekommt mit dem neuen Trailer damit noch einmal einen kompakten Überblick über Kämpfe, Spielwelt, Geschichte und Features von Marvel’s Wolverine.

Der neue Trailer:

via PlayStationBlog, Bildmaterial: Marvel‘s Wolverine, Sony, Insomniac Games