Petit Planet läutet die finale Beta ein und sie wird einige Neuerungen mit sich bringen

HoYoverse hat den finalen Beta-Test für sein kosmisches Life-Simulation-Spiel Petit Planet offiziell angekündigt. Der Test beginnt am 20. September 2026 und läuft über einen begrenzten Zeitraum, wobei die Anmeldungen bis zum 14. September 2026 möglich sind.

Die Neuheiten im Detail

Auf der Gamescom konnten wir einige Änderungen bereits mit eigenen Augen sehen. Die Erkundungsfahrten ins Sternenmeer wurden überarbeitet, es gibt jetzt statt einem kleinen, fliegenden Auto einen echte „Weltraum-Haltestelle“. Neue „Wandering Stars“ ermöglichen den Zugang zu weiteren Galaxien mit exklusiven Items und Nachbarn.

Zusätzlich wurden neue Habitat-Vorlagen für spezifische Locations wie Strandcafés eingeführt, die versteckte Kreaturen anziehen und neue NPC-Interaktionen ermöglichen. Beim Planetmaker gibt es neue Optionen für das Terraforming, dazu kommen neue BewohnerInnen, neue Zwischensequenzen und Voicelines.

Auch das Essenssystem ist noch nützlicher geworden. Ein gutes Essen kann nun Statistik-spezifische Boni statt nur einer Stamina-Erhöhung geben. Auch bei den Online-Gemeinschaftsaktionen mit anderen „Plant Tendern“ gibt es ein neues Kartenspiel im Gemeinschaftsbereich, welches in den Regeln sehr an Mau-Mau erinnert.

Petit Planet ist ein gemütliches Life-Simulation-Spiel, das im Winter 2026 für PCs und Mobilgeräte erscheinen wird. Eine „Nintendo Switch 2“-Version ist durch eine ESRB-Einstufung wahrscheinlich, aber noch nicht offiziell angekündigt.

Die Vorregistrierung für die finale Beta ist bereits über die offiziellen Stores und die HoYoverse-Website möglich, wobei es Vorregistrierungs-Belohnungen wie das „Bestie Star-Light“-Outfit gibt.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Petit Planet, Hoyoverse