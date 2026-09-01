Angespielt! Alien: Isolation 2 kann schon jetzt mit seiner unheimlichen Atmosphäre glänzen

Nach dem enormen Erfolg von Alien: Isolation aus dem Jahre 2014 war es letztendlich nur eine Frage der Zeit, bis die Entwickler von Creative Assembly einen zweiten Teil aus dem Boden stampfen.

Viele Jahre bangten und hofften die Fans auf einen Nachfolger ihres Horror-Spektakels und im Oktober des Jahres 2024 war es dann endlich so weit und die Entwickler von Creative Assembly verkündeten stolz, dass sich ein Nachfolger zum bis heute äußerst beliebten Horror-Abenteuer in Entwicklung befindet.

Während der diesjährigen Gamescom hatten wir nun die Gelegenheit, den neuen Horror-Blockbuster Alien: Isolation 2 ausgiebig anzutesten. Ob auch der zweite Teil an die Qualitäten des Erstlings anknüpfen und diese vielleicht sogar noch toppen und verbessern kann, erfahrt ihr in unserer ausführlichen Messe-Preview.

Extrem düstere Atmosphäre, die einem den Atem stocken lässt

Bereits der erste Teil der Reihe konnte mit einer absolut unheimlichen, düsteren und stets beklemmenden Atmosphäre glänzen. Auch der zweite Teil von Alien: Isolation macht hier keine Ausnahme. Selten habe ich mich innerhalb so kurzer Zeit so von einem Spiel in den Bann gezogen gefühlt, wie es hier der Fall war.

Nicht vergessen darf man hier außerdem die Umstände, mit denen eine solche Messe-Demo stets zu kämpfen hat. Umgebungslärm aus den Hallen, eine relativ neutrale und helle Atmosphäre und andere Menschen, die das Spiel ebenfalls anspielen um einen herum. Dementsprechend hat es ein Horror-Titel recht schwer, die entsprechende Atmosphäre aufbauen und auch vermitteln zu können.

Alien: Isolation 2 weiß allerdings ganz genau, wo es ansetzen muss, um dem Spieler in den richtigen Momenten den Schweiß auf die Stirn zu treiben. Nicht nur die ständige Angst vor dem Alien selbst ist es, welche die Atmosphäre dieses Titels so beängstigend macht. Die Stimmung, die rein durch Licht- und Schatteneffekte und diverse Soundeffekte erzeugt wird, genügt bereits, um einem pausenlos die Haare zu Berge stehenzulassen. Perfekt umgesetzt und geradezu hollywoodreif inszeniert.

Der sichere Tod lauert an jeder Ecke

Die Begegnungen mit dem Alien selbst sind jedoch die Spitze des Eisbergs, denn hier muss man trotz der Panik, die man verspürt, stets einen klaren Kopf bewahren, um am Ende heil aus der jeweiligen Situation zu kommen. Eine wahre Stressprobe, könnte man sagen, und eine, die stets tödlich endet, sollte man doch mal einen Fehler machen. Etwas Trial-and-Error ist also unvermeidbar und ist auch irgendwie typisch für Alien: Isolation.

Wie auch schon im ersten Teil ist hier also oberste Vorsicht gefragt, um am Ende nicht von dem umher streunenden Alien entdeckt und in Stücke gerissen zu werden. Um dieses stets tödliche Alien abzulenken, stehen uns, wie auch schon beim ersten Teil der Reihe, allerlei Ablenkungsmanöver zur Verfügung.

Darunter befinden sich beispielsweise herumliegende Gegenstände, die geworfen werden können. So können wir das Ungetüm beispielsweise in eine andere Richtung lenken, um so geschickt von uns selbst abzulenken und uns schnell aus der brenzligen Situation ziehen zu können. Timing ist hier also das A und O und absolut überlebenswichtig, um dem lästigen Alien stets einen Schritt voraus zu sein.

Optisch schon jetzt ein absoluter Leckerbissen

Vor allem grafisch kann Alien: Isolation 2 schon jetzt auf ganzer Linie überzeugen. Der Titel sieht wahnsinnig gut und absolut stimmig aus. Das, zumindest für meinen Geschmack, tolle Artdesign des Alien-Franchise kommt auch hier zum Tragen und macht die Locations noch eine Ecke interessanter und stylischer. Der kreative Kopf hinter diesem absolut kultigen Alien-Design ist kein Geringerer als der mittlerweile verstorbene Künstler und Oscarpreisträger HR Giger.

Entwickelt wird der Titel auf Basis der leistungsstarken Unreal Engine 5, welche durchaus dazu in der Lage ist, spektakuläre Bilder auf den heimischen Bildschirm zu zaubern. Neben den fantastischen Texturen sind es vor allem die Licht- und Schatteneffekte und die Partikeleffekte wie Nebel oder Regen, die das Spiel zu einer wahren Augenweide machen. Optisch kann man Alien: Isolation 2 also definitiv als echten Leckerbissen bezeichnen.

Unsere Messe-Demo lief außerdem stets mit absolut flüssigen 60 Frames und sah dabei auch noch stets perfekt aus. Ob ein Qualitätsmodus mit höherer Auflösung für die Konsolenversionen enthalten sein wird, konnten wir zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht in Erfahrung bringen. Da dies aktuell aber der Standard zu sein scheint, darf man auch im Falle von Alien: Isolation 2 von einem Qualitätsmodus als Alternative zum Performance-Modus ausgehen.

Soundeffekte aus der Alien-Hölle

Speziell die äußerst beklemmenden Soundeffekte wie beispielsweise der prasselnde Regen oder plötzlicher Donner schafften es nicht selten, mir den kalten Schauer über den Rücken laufen zu lassen. Perfekt eingesetzt und toll umgesetzt macht der Titel also auch tontechnisch einiges her und vermag es gekonnt, die ohnehin schon sehr unheimliche Alien-typische Atmosphäre noch etwas unheimlicher wirken zu lassen.

Auch die Synchronsprecher leisten ordentliche Arbeit und man kommt sich schon fast vor, als würde man hier einen Alien-Film zum Mitspielen vor sich haben. Das Hollywood-Niveau wurde also auf jeden Fall erreicht.

DER Horror-Blockbuster des (wahrscheinlich) nächsten Jahres

Kurz gesagt: Alien: Isolation 2 wird aller Voraussicht nach ein definitiver Anwärter auf das Horror-Highlight des kommenden Jahres. Da nach wie vor noch kein Erscheinungsdatum feststeht, gehe ich jetzt einfach mal von einem Termin irgendwann im nächsten Jahr aus. Neben der wundervoll präsentierten, absolut unheimlichen und extrem düsteren Atmosphäre, für welche die Alien-Reihe ja ohnehin bekannt ist, ist es auch die fantastische Optik und die toll umgesetzte akustische Begleitung, die diesen Titel für mich so besonders machen. Extremer Nervenkitzel von der ersten bis zur letzten Sekunde, könnte man sagen. Mit Alien: Isolation 2 steht uns also ein wahres Horror-Highlight ins Haus und Alien- sowie Horror-Fans sollten sich diesen Titel unbedingt vormerken. Aber auch Genre-Neulinge dürfen gerne einen Blick riskieren, denn hier macht ihr definitiv nichts falsch, wenn ihr euch mal ordentlich gruseln wollt. Alien: Isolation 2 ist ein Titel, auf den man sich freuen darf.

Bildmaterial: Alien: Isolation 2, SEGA, Creative Assembly